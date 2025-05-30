Закрашиваем седину без краски в домашних условиях: все, что вам нужно, это одна популярная специя

Как закрасить седину без краски / © Pixabay

Реклама

Речь идет о корице. Она является не только душистой приправой для блюд и напитков, но и неожиданным помощником в уходе за волосами. Специя способна не только освежить вид прически, придав локонам естественный блеск, но и мягко замаскировать седину, придавая прядям теплый, деликатный оттенок. Что делать?

Можно ли закрасить седину корицей

При регулярном применении в масках, корица действительно способна сделать седые волосы золотистыми или рыжеватыми на вид. Благодаря этому седину можно гармоничнее соединить с основной массой волос — особенно, если ваш естественный цвет имеет теплые нотки. Благодаря этому седые волосы становятся менее контрастными и заметными.

Корица не только деликатно тонирует, она действует как натуральный кондиционер: помогает укрепить структуру волос, делает его гладкими, шелковистыми и приятными на ощупь.

Реклама

Единственный нюанс — эффект не устойчивый, поэтому процедуру следует повторять примерно еженедельно. Однако это отличный вариант для тех, кто хочет деликатно осветить темные волосы или немного приглушить светлые.

Как закрасить седину корицей: инструкция

Для создания натуральной маски для тонировки волос смешайте 5 ст. ложек молотого порошка корицы из ⅓ стакана оливкового масла. Тщательно перемешайте, должна получиться густая, однородная паста. Нанесите ее на волосы, равномерно распределив по всей длине, а затем накройте голову полиэтиленовой шапочкой. Средство нужно оставить действовать на час, после чего смывать теплой водой.

Осторожно: корица оказывает выраженное согревающее действие, поэтому не стоит держать маску слишком долго, чтобы избежать раздражения кожи головы.

Также можно приготовить не маску, а деликатный ополаскиватель для более свежего цвета или смягчения седины. Для этого залейте 2 ст. ложки корицы 500 мл. горячей воды. Дайте смеси настояться до полного охлаждения, после чего процедите. Используйте этот настой для ополаскивания волос после мытья. Хотя эффект будет менее выраженным, чем от маски, этот метод — быстрый и удобный способ сделать оттенок волос теплее и глубже.

Реклама

Внимание: перед первым применением любого средства на основе корицы проведите тест на чувствительность — нанесите небольшое количество смеси на кожу, чтобы убедиться в отсутствии аллергической реакции.