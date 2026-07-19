- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 364
- Время на прочтение
- 3 мин
Закрутите хотя бы несколько банок: топ-3 салата из кабачков на зиму, рецепт которых будут просить все
Сезон кабачков в самом разгаре, а значит, пришло идеальное время пополнить запасы на зиму.
Кабачки прекрасно нравятся не только свежими, но и в домашних закрутках. Если хотите разнообразить зимнее меню, попробуйте приготовить три популярных салата, которые сочетают простые овощи, насыщенный вкус и легкость в приготовлении.
ТСН.ua собрал три проверенных рецепта — пикантные кабачки по-корейски, овощной салат с морковью и ароматную закуску с баклажанами и томатами.
Кабачки по-корейски
Корейская морковь давно стала излюбленной закуской на украинских столах, но не менее вкусными получаются и кабачки.
Ингредиенты:
кабачки — 1,5 кг
морковь — 3 шт
болгарский перец — 2-3 шт
лук — 1–2 шт.
чеснок — 1 головка
приправа для корейской моркови — по вкусу
соль — 1 ст. л.
сахар — 4 ст. л.
уксус 9% — 80 мл
растительное масло — 80 мл.
Приготовление
Кабачки очистите от кожуры и натрите на специальной терке для корейской моркови. Морковь натрите так же, а болгарский перец и лук нарежьте тонкой соломкой. Чеснок измельчите.
Все овощи переведите в большую миску, добавьте соль, сахар, приправу для корейской моркови, уксус и масло. Перемешайте салат и оставьте на 2–3 часа, чтобы овощи пустили сок и промаринировались.
Разложите салат в стерилизованные банки вместе с маринадом. Накройте крышками и стерилизуйте банки примерно 15–20 минут.
После этого закрутите, переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.
Салат с морковью и чесноком
Такой салат из кабачков получается сочным, ароматным и прекрасно смакует зимой как самостоятельная закуска или гарнир к мясным блюдам.
Ингредиенты:
кабачки — 1 кг
морковь — 2-3 шт.
растительное масло — 80 мл
уксус 9% — 50 мл
сахар — 2 ст. л.
соль — 1 ст. л. без горки
чеснок — 4-5 зубчиков
свежая зелень — небольшой пучок.
Приготовление
Кабачки очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками. Морковь очистите и натрите на большой терке.
В сковороде разогрейте половину растительного масла, выложите морковь и тушите примерно 15–20 мин, чтобы оно стало мягким.
Добавьте к моркови кабачки, влейте оставшееся масло, уксус, всыпьте сахар и соль. Тушите еще 20 мин.
В конце добавьте мелко нарезанную зелень и пропущенный через пресс чеснок. Готовьте еще 2-3 минуты.
Горячий салат разложите в стерилизованные банки, накройте крышками и стерилизуйте 15–20 минут. Затем закрутите, переверните банки вверх дном и оставьте до полного охлаждения.
Салат из кабачков и баклажанов на зиму
Если в сезон овощей хочется приготовить универсальную закуску на зиму, обратите внимание на салат из кабачков, баклажанов и помидоров.
Ингредиенты:
кабачки — 1,5 кг
помидоры — 2,5 кг
баклажаны — 1,5 кг
сладкий перец — 500 г
лук — 700 г
сахар — 200 г
соль — 2 ст. л.
подсолнечное масло — 200 мл
уксус 9% — 6 ст. л
Приготовление
Помидоры и половину очищенных от кожуры кабачков измельчите блендером или пропустите через мясорубку до однородной массы.
Баклажаны и остальные кабачки нарежьте большими кусочками, чтобы они не разварились во время приготовления. Лук и сладкий перец порежьте небольшими кубиками.
В большую кастрюлю переведите томатную массу и все нарезанные овощи. Добавьте растительное масло, соль и сахар. Доведите до кипения, накройте крышкой и тушите на умеренном огне 15–20 мин.
В конце влейте уксус, перемешайте и проварите еще 2–3 минуты.
Горячий салат разложите в стерилизованные банки, герметично закройте крышками, переверните вверх дном, укутайте полотенцем или пледом и оставьте до полного охлаждения.
Напомним, мы писали о том, как правильно заморозить кабачки на зиму