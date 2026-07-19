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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
364
Время на прочтение
3 мин

Закрутите хотя бы несколько банок: топ-3 салата из кабачков на зиму, рецепт которых будут просить все

Сезон кабачков в самом разгаре, а значит, пришло идеальное время пополнить запасы на зиму.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Кабачки.

Кабачки. / © unsplash.com

Кабачки прекрасно нравятся не только свежими, но и в домашних закрутках. Если хотите разнообразить зимнее меню, попробуйте приготовить три популярных салата, которые сочетают простые овощи, насыщенный вкус и легкость в приготовлении.

ТСН.ua собрал три проверенных рецепта — пикантные кабачки по-корейски, овощной салат с морковью и ароматную закуску с баклажанами и томатами.

Кабачки по-корейски

Корейская морковь давно стала излюбленной закуской на украинских столах, но не менее вкусными получаются и кабачки.

Ингредиенты:

  • кабачки — 1,5 кг

    морковь — 3 шт

  • болгарский перец — 2-3 шт

  • лук — 1–2 шт.

  • чеснок — 1 головка

  • приправа для корейской моркови — по вкусу

  • соль — 1 ст. л.

  • сахар — 4 ст. л.

  • уксус 9% — 80 мл

  • растительное масло — 80 мл.

Приготовление

  1. Кабачки очистите от кожуры и натрите на специальной терке для корейской моркови. Морковь натрите так же, а болгарский перец и лук нарежьте тонкой соломкой. Чеснок измельчите.

  2. Все овощи переведите в большую миску, добавьте соль, сахар, приправу для корейской моркови, уксус и масло. Перемешайте салат и оставьте на 2–3 часа, чтобы овощи пустили сок и промаринировались.

  3. Разложите салат в стерилизованные банки вместе с маринадом. Накройте крышками и стерилизуйте банки примерно 15–20 минут.

  4. После этого закрутите, переверните вверх дном и оставьте до полного охлаждения.

Салат с морковью и чесноком

Такой салат из кабачков получается сочным, ароматным и прекрасно смакует зимой как самостоятельная закуска или гарнир к мясным блюдам.

Ингредиенты:

  • кабачки — 1 кг

  • морковь — 2-3 шт.

  • растительное масло — 80 мл

  • уксус 9% — 50 мл

  • сахар — 2 ст. л.

  • соль — 1 ст. л. без горки

  • чеснок — 4-5 зубчиков

  • свежая зелень — небольшой пучок.

Приготовление

  1. Кабачки очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками. Морковь очистите и натрите на большой терке.

  2. В сковороде разогрейте половину растительного масла, выложите морковь и тушите примерно 15–20 мин, чтобы оно стало мягким.

  3. Добавьте к моркови кабачки, влейте оставшееся масло, уксус, всыпьте сахар и соль. Тушите еще 20 мин.

  4. В конце добавьте мелко нарезанную зелень и пропущенный через пресс чеснок. Готовьте еще 2-3 минуты.

  5. Горячий салат разложите в стерилизованные банки, накройте крышками и стерилизуйте 15–20 минут. Затем закрутите, переверните банки вверх дном и оставьте до полного охлаждения.

Салат из кабачков и баклажанов на зиму

Если в сезон овощей хочется приготовить универсальную закуску на зиму, обратите внимание на салат из кабачков, баклажанов и помидоров.

Ингредиенты:

  • кабачки — 1,5 кг

  • помидоры — 2,5 кг

  • баклажаны — 1,5 кг

  • сладкий перец — 500 г

  • лук — 700 г

  • сахар — 200 г

  • соль — 2 ст. л.

  • подсолнечное масло — 200 мл

  • уксус 9% — 6 ст. л

Приготовление

  1. Помидоры и половину очищенных от кожуры кабачков измельчите блендером или пропустите через мясорубку до однородной массы.

  2. Баклажаны и остальные кабачки нарежьте большими кусочками, чтобы они не разварились во время приготовления. Лук и сладкий перец порежьте небольшими кубиками.

  3. В большую кастрюлю переведите томатную массу и все нарезанные овощи. Добавьте растительное масло, соль и сахар. Доведите до кипения, накройте крышкой и тушите на умеренном огне 15–20 мин.

  4. В конце влейте уксус, перемешайте и проварите еще 2–3 минуты.

  5. Горячий салат разложите в стерилизованные банки, герметично закройте крышками, переверните вверх дном, укутайте полотенцем или пледом и оставьте до полного охлаждения.

Напомним, мы писали о том, как правильно заморозить кабачки на зиму

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Количество просмотров
364
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