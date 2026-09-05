Закрутки с крупами на зиму: три рецепта, которые удивят вкусом

Крупы. / © Pixabay

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Овощные закрутки с крупами — отличный способ сделать запасы на зиму и сэкономить время на приготовлении ужина. Рис, перловка или гречка в сочетании с помидорами, перцем, морковью и луком превращаются в готовое сытное блюдо, которое достаточно открыть и разогреть.

ТСН.ua подготовил три простых закрутки с крупами на зиму.

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Овощной салат с рисом

Ингредиенты:

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1 кг помидоров

500 г сладкого перца

500 г моркови

500 г лука

250 г риса

150 мл масла

100 г сахара

1,5 ст. л. соли

2 ст. л. уксуса 9%

Приготовление:

Помидоры измельчите блендером или пропустите через мясорубку. Перец нарежьте соломкой, лук полукольцами, а морковь натрите на терке. В большой кастрюле смешайте все овощи, добавьте растительное масло, сахар и соль. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Тушите на небольшом огне 20 мин. Рис промойте и добавьте к овощам. Варите еще 20–25 мин — пока рис не станет готовым. В конце добавьте уксус. Варите еще 5-10 мин. Горячий салат разложите в стерилизованные банки и герметично закройте.

Жемчужная каша с овощами

Ингредиенты:

500 г перловой крупы

1 кг помидоров

500 г моркови

500 г сладкого перца

500 г лука

150 мл масла

100 г сахара

2 ст. л. соли

2 ст. л. уксуса 9%

200 мл воды

Приготовление:

Перловку хорошо промойте и замочите в холодной воде на несколько часов, а затем слейте воду. Помидоры перебейте в блендере, морковь натрите на терке, перец и лук нарежьте. Переложите овощи в кастрюлю, добавьте воду, растительное масло, соль и сахар. Доведите овощи до кипения. После этого добавьте перловку и тушите на небольшом огне 40-50 мин, помешивая. Если масса становится слишком густой, можно добавить немного горячей воды. В конце влейте уксус и проварите еще 5 мин. Разложите в стерилизованные банки и закройте.

Гречка с овощами на зиму

Ингредиенты:

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500 г гречихи

1 кг помидоров

500 г сладкого перца

500 г моркови

300 г лука

150 мл растительного масла

100 г сахара

1,5 ст. л. соли;

2 ст. л. уксуса 9%

100 мл воды

Приготовление:

Гречку отварите в подсоленной воде до полуготовности. Помидоры измельчите блендером, морковь натрите на терке, лук нарежьте кубиками, а перец соломкой. В кастрюле смешайте все овощи, добавьте растительное масло, сахар, соль и воду. Тушите 20–25 мин. Затем добавьте гречку. Все хорошо перемешайте и готовьте еще 15–20 минут. В конце влейте уксус и проварите 5 мин. Разложите в стерилизованные банки и герметично закройте.

Напомним, мы делились рецептами закруток на зиму из баклажанов, которые вы будете делать каждый год.

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