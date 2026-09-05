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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
382
Время на прочтение
2 мин

Закрутки с крупами на зиму: три рецепта, которые удивят вкусом

Закрутки с разными крупами и сезонными овощами не только вкусно, но и удобно для тех дней, когда нет времени долго стоять у плиты.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Крупы.

Крупы. / © Pixabay

Овощные закрутки с крупами — отличный способ сделать запасы на зиму и сэкономить время на приготовлении ужина. Рис, перловка или гречка в сочетании с помидорами, перцем, морковью и луком превращаются в готовое сытное блюдо, которое достаточно открыть и разогреть.

ТСН.ua подготовил три простых закрутки с крупами на зиму.

Овощной салат с рисом

Ингредиенты:

  • 1 кг помидоров

  • 500 г сладкого перца

  • 500 г моркови

  • 500 г лука

  • 250 г риса

  • 150 мл масла

  • 100 г сахара

  • 1,5 ст. л. соли

  • 2 ст. л. уксуса 9%

Приготовление:

  1. Помидоры измельчите блендером или пропустите через мясорубку. Перец нарежьте соломкой, лук полукольцами, а морковь натрите на терке.

  2. В большой кастрюле смешайте все овощи, добавьте растительное масло, сахар и соль. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Тушите на небольшом огне 20 мин.

  3. Рис промойте и добавьте к овощам. Варите еще 20–25 мин — пока рис не станет готовым. В конце добавьте уксус. Варите еще 5-10 мин.

  4. Горячий салат разложите в стерилизованные банки и герметично закройте.

Жемчужная каша с овощами

Ингредиенты:

  • 500 г перловой крупы

  • 1 кг помидоров

  • 500 г моркови

  • 500 г сладкого перца

  • 500 г лука

  • 150 мл масла

  • 100 г сахара

  • 2 ст. л. соли

  • 2 ст. л. уксуса 9%

  • 200 мл воды

Приготовление:

  1. Перловку хорошо промойте и замочите в холодной воде на несколько часов, а затем слейте воду.

  2. Помидоры перебейте в блендере, морковь натрите на терке, перец и лук нарежьте. Переложите овощи в кастрюлю, добавьте воду, растительное масло, соль и сахар.

  3. Доведите овощи до кипения. После этого добавьте перловку и тушите на небольшом огне 40-50 мин, помешивая. Если масса становится слишком густой, можно добавить немного горячей воды.

  4. В конце влейте уксус и проварите еще 5 мин.

  5. Разложите в стерилизованные банки и закройте.

Гречка с овощами на зиму

Ингредиенты:

  • 500 г гречихи

  • 1 кг помидоров

  • 500 г сладкого перца

  • 500 г моркови

  • 300 г лука

  • 150 мл растительного масла

  • 100 г сахара

  • 1,5 ст. л. соли;

  • 2 ст. л. уксуса 9%

  • 100 мл воды

Приготовление:

  1. Гречку отварите в подсоленной воде до полуготовности. Помидоры измельчите блендером, морковь натрите на терке, лук нарежьте кубиками, а перец соломкой.

  2. В кастрюле смешайте все овощи, добавьте растительное масло, сахар, соль и воду. Тушите 20–25 мин.

  3. Затем добавьте гречку. Все хорошо перемешайте и готовьте еще 15–20 минут. В конце влейте уксус и проварите 5 мин.

  4. Разложите в стерилизованные банки и герметично закройте.

Напомним, мы делились рецептами закруток на зиму из баклажанов, которые вы будете делать каждый год.

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