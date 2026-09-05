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Закрутки с крупами на зиму: три рецепта, которые удивят вкусом
Закрутки с разными крупами и сезонными овощами не только вкусно, но и удобно для тех дней, когда нет времени долго стоять у плиты.
Овощные закрутки с крупами — отличный способ сделать запасы на зиму и сэкономить время на приготовлении ужина. Рис, перловка или гречка в сочетании с помидорами, перцем, морковью и луком превращаются в готовое сытное блюдо, которое достаточно открыть и разогреть.
ТСН.ua подготовил три простых закрутки с крупами на зиму.
Овощной салат с рисом
Ингредиенты:
1 кг помидоров
500 г сладкого перца
500 г моркови
500 г лука
250 г риса
150 мл масла
100 г сахара
1,5 ст. л. соли
2 ст. л. уксуса 9%
Приготовление:
Помидоры измельчите блендером или пропустите через мясорубку. Перец нарежьте соломкой, лук полукольцами, а морковь натрите на терке.
В большой кастрюле смешайте все овощи, добавьте растительное масло, сахар и соль. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Тушите на небольшом огне 20 мин.
Рис промойте и добавьте к овощам. Варите еще 20–25 мин — пока рис не станет готовым. В конце добавьте уксус. Варите еще 5-10 мин.
Горячий салат разложите в стерилизованные банки и герметично закройте.
Жемчужная каша с овощами
Ингредиенты:
500 г перловой крупы
1 кг помидоров
500 г моркови
500 г сладкого перца
500 г лука
150 мл масла
100 г сахара
2 ст. л. соли
2 ст. л. уксуса 9%
200 мл воды
Приготовление:
Перловку хорошо промойте и замочите в холодной воде на несколько часов, а затем слейте воду.
Помидоры перебейте в блендере, морковь натрите на терке, перец и лук нарежьте. Переложите овощи в кастрюлю, добавьте воду, растительное масло, соль и сахар.
Доведите овощи до кипения. После этого добавьте перловку и тушите на небольшом огне 40-50 мин, помешивая. Если масса становится слишком густой, можно добавить немного горячей воды.
В конце влейте уксус и проварите еще 5 мин.
Разложите в стерилизованные банки и закройте.
Гречка с овощами на зиму
Ингредиенты:
500 г гречихи
1 кг помидоров
500 г сладкого перца
500 г моркови
300 г лука
150 мл растительного масла
100 г сахара
1,5 ст. л. соли;
2 ст. л. уксуса 9%
100 мл воды
Приготовление:
Гречку отварите в подсоленной воде до полуготовности. Помидоры измельчите блендером, морковь натрите на терке, лук нарежьте кубиками, а перец соломкой.
В кастрюле смешайте все овощи, добавьте растительное масло, сахар, соль и воду. Тушите 20–25 мин.
Затем добавьте гречку. Все хорошо перемешайте и готовьте еще 15–20 минут. В конце влейте уксус и проварите 5 мин.
Разложите в стерилизованные банки и герметично закройте.
Напомним, мы делились рецептами закруток на зиму из баклажанов, которые вы будете делать каждый год.