Закрывать или нет: главная ошибка садоводов в подготовке теплицы к зиме
Перед приходом зимы многие владельцы дач и огородов задаются вопросом: стоит ли закрывать теплицу на зимний период или оставить ее открытой? Давайте разберемся вместе.
Это решение индивидуально и зависит от климата вашего региона и конструкции парника. Рассмотрим преимущества и риски обоих вариантов.
Закрываем теплицу на зиму
Достоинства:
Каркас и покрытие сохраняют целостность — отсутствие открытых щелей уменьшает влияние ветра и осадков.
Возможное накопление вредителей минимизируется профилактической обработкой почвы и дезинфекцией стен.
Недостатки:
Внутри может скапливаться влага, провоцирующая развитие грибка и плесени.
Возрастает риск повреждения поликарбонатных листов под тяжелым снегом.
Оставляем теплицу открытой
Достоинства:
Хорошая вентиляция предотвращает болезни растений.
Поверхности хорошо проветриваются, снижая риск грибковых заболеваний.
Солнечные лучи свободно проникают внутрь, прогревают почву и уничтожают вредителей.
Недостатки:
Конструкции больше подвержены повреждениям от сильных порывов ветра.
Открытый парник может накапливать мусор и опавшие листья, что усложнит весеннюю подготовку грядок.
Советы опытных садоводов:
Проверьте крепость каркаса перед зимой.
Если конструкция надежна, закройте двери и окна, чтобы защитить теплицу от осадков и механических повреждений.
Регулярно проветривайте закрытую теплицу, чтобы удалять лишнюю влагу.
Дополнительно подпирайте каркас, если в регионе значительные снежные покровы.
Правильная подготовка теплицы к зимовке — ключ к богатому и здоровому урожаю следующего сезона.