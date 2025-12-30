ТСН в социальных сетях

Закрывать или нет: главная ошибка садоводов в подготовке теплицы к зиме

Перед приходом зимы многие владельцы дач и огородов задаются вопросом: стоит ли закрывать теплицу на зимний период или оставить ее открытой? Давайте разберемся вместе.

Нужно ли закрывать теплицу на зимний период

Нужно ли закрывать теплицу на зимний период

Это решение индивидуально и зависит от климата вашего региона и конструкции парника. Рассмотрим преимущества и риски обоих вариантов.

Закрываем теплицу на зиму

Достоинства:

  1. Каркас и покрытие сохраняют целостность — отсутствие открытых щелей уменьшает влияние ветра и осадков.

  2. Возможное накопление вредителей минимизируется профилактической обработкой почвы и дезинфекцией стен.

Недостатки:

  1. Внутри может скапливаться влага, провоцирующая развитие грибка и плесени.

  2. Возрастает риск повреждения поликарбонатных листов под тяжелым снегом.

Оставляем теплицу открытой

Достоинства:

  1. Хорошая вентиляция предотвращает болезни растений.

  2. Поверхности хорошо проветриваются, снижая риск грибковых заболеваний.

  3. Солнечные лучи свободно проникают внутрь, прогревают почву и уничтожают вредителей.

Недостатки:

  1. Конструкции больше подвержены повреждениям от сильных порывов ветра.

  2. Открытый парник может накапливать мусор и опавшие листья, что усложнит весеннюю подготовку грядок.

Советы опытных садоводов:

  • Проверьте крепость каркаса перед зимой.

  • Если конструкция надежна, закройте двери и окна, чтобы защитить теплицу от осадков и механических повреждений.

  • Регулярно проветривайте закрытую теплицу, чтобы удалять лишнюю влагу.

  • Дополнительно подпирайте каркас, если в регионе значительные снежные покровы.

Правильная подготовка теплицы к зимовке — ключ к богатому и здоровому урожаю следующего сезона.

