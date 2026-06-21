Как избавиться от нагара со сковородок / © pixabay.com

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Сковорода с течением времени неизбежно покрывается нагаром, жиром и пригоревшими остатками пищи. Даже самая дорогая посуда теряет вид, если регулярно подвергается высоким температурам и не всегда моется сразу после использования. Но существует простой способ, позволяющий значительно облегчить очищение — без агрессивной химии и долгого трения. Речь идет о методе с использованием обычных пакетиков черного или зеленого чая, которые помогают размягчить даже старый нагар.

В чем суть метода

Принцип очень прост: горячая вода в сочетании с природными веществами листьев чая создает среду, постепенно размягчающую жир и пригоревший слой. В результате:

нагар теряет плотность;

жир отслаивается от поверхности;

загрязнения легче снимаются губкой.

Этот способ особенно хорошо работает со старыми сковородками, где обычная мойка уже не помогает.

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Как правильно применить метод

Чтобы получить эффект «самоочистки», важно придерживаться простой последовательности.

Подготовка. Возьмите сковороду и залейте горячей водой так, чтобы она покрыла загрязненные участки. Добавьте два пакетика. Обычно используют черный чай, который лучше работает с жиром и нагаром или пакетики зеленого чая с дубильными веществами. Нужно просто положить 2 пакетика в воду. Нагрев. Поставьте сковороду на слабенький огонь и доведите воду до легкого кипения. Дайте прокипеть 5 минут. Выдержка. Снимите с огня и оставьте настаиваться еще 5 минут. Именно в этот момент происходит основное размягчение нагара. Очистка. После этого жир и грязь легко снимаются обыкновенной губкой без сильного трения.

В составе чая и некоторых растений дубильные вещества, которые расщепляют жир, ослабляют структуру пригоревшего слоя, облегчают отделение грязи от металла. В сочетании с горячей водой это создает эффект мягкого растворения загрязнений.

Этот способ особенно эффективен для чистки чугунных сковородок и стальной посуды от старого жирного налета и нагара.

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