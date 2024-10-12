Залейте кипятком настоящие отходы — получите идеальную подкормку для орхидей: будут цвести все

Если ваши орхидеи не цветут, попробуйте такую простую, но эффективную подпитку в домашних условиях.

Цветочница из Румынии и автор YouTube-канала под названием "HayataDairPüfNoktalar" поделилась в одном из своих роликов эффективной подкормкой для орхидей, которая готовится из настоящих отходов.

Речь идет о яичной скорлупе. Девушка утверждает, что этот продукт содержит много кальция, который необходим растению, чтобы отрастить новые корни и выпустить цветоносы.

Чтобы приготовить домашнее удобрение для орхидей, возьмите яичную скорлупу и кипяток. Больше вам ничего не понадобится. На 1 л воды требуется 1 ст. ложка отходов.

Перед приготовлением подкормки скорлупу нужно тщательно промыть и подсушить. Затем поместить ее в достаточно глубокую емкость и залить крутым кипятком. Оставьте ее на ночь, чтобы удобрение настояло. Перед использованием процедите. Под каждое растение хватит 8 ст. ложек такого удобрения.

Как отмечает автор ролика, уже через 12 дней вы сможете увидеть реальные результаты. Орхидеи выпустят новые цветоносы, а их корневая система начнет активно развиваться.

Читайте также: