Залейте стакан в слив раковины — засор исчезнет, как и не было: вантуз больше не понадобится

Эти два ингредиента помогут быстро избавиться от жира, грязи и неприятного запаха из канализационных труб.

Как избавиться от засорения в раковине

Как избавиться от засорения в раковине / © pixabay.com

Забитая раковина всегда создает дискомфорт в хозяйстве. Но не стоит торопиться тратить деньги на дорогостоящие химические средства или вызвать сантехника. Существует простой метод, легко справляющийся с жировыми отложениями и остатками пищи. И для этого все необходимое уже есть у вас под рукой.

Как избавиться от засорения в раковине с помощью двух простых ингредиентов

Для приготовления раствора вам понадобится:

  • пол стакана любого геля для мытья посуды;

  • пол стакана дешевого отбеливающего средства.

Как очистить засор:

  • Смешайте оба компонента в небольшой емкости.

  • Аккуратно вылейте смесь в сливное отверстие раковины на кухне или в ванной.

  • Оставьте на ночь, чтобы активные вещества растворили жировые отложения.

  • Утром откройте кран с горячей водой и оставьте на несколько минут, чтобы трубы хорошо промылись.

  • Какие преимущества такого метода чистки:

  • эффективно растворяет жир и накопившуюся грязь в трубах;

  • устраняет неприятный запах из слива;

  • простой и доступный способ, который можно использовать для профилактики раз в месяц.

Этот метод идеально работает с засорениями от остатков пищи, жира, мыла и косметических средств. Если в трубы попали песок, земля, ткань и средства гигиены, придется применить механическую очистку — вантуз или сантехнический трос.

