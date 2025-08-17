- Дата публикации
-
Залейте стакан в слив раковины — засор исчезнет, как и не было: вантуз больше не понадобится
Эти два ингредиента помогут быстро избавиться от жира, грязи и неприятного запаха из канализационных труб.
Забитая раковина всегда создает дискомфорт в хозяйстве. Но не стоит торопиться тратить деньги на дорогостоящие химические средства или вызвать сантехника. Существует простой метод, легко справляющийся с жировыми отложениями и остатками пищи. И для этого все необходимое уже есть у вас под рукой.
Как избавиться от засорения в раковине с помощью двух простых ингредиентов
Для приготовления раствора вам понадобится:
пол стакана любого геля для мытья посуды;
пол стакана дешевого отбеливающего средства.
Как очистить засор:
Смешайте оба компонента в небольшой емкости.
Аккуратно вылейте смесь в сливное отверстие раковины на кухне или в ванной.
Оставьте на ночь, чтобы активные вещества растворили жировые отложения.
Утром откройте кран с горячей водой и оставьте на несколько минут, чтобы трубы хорошо промылись.
Какие преимущества такого метода чистки:
эффективно растворяет жир и накопившуюся грязь в трубах;
устраняет неприятный запах из слива;
простой и доступный способ, который можно использовать для профилактики раз в месяц.
Этот метод идеально работает с засорениями от остатков пищи, жира, мыла и косметических средств. Если в трубы попали песок, земля, ткань и средства гигиены, придется применить механическую очистку — вантуз или сантехнический трос.