Как избавиться от засорения в раковине / © pixabay.com

Реклама

Забитая раковина всегда создает дискомфорт в хозяйстве. Но не стоит торопиться тратить деньги на дорогостоящие химические средства или вызвать сантехника. Существует простой метод, легко справляющийся с жировыми отложениями и остатками пищи. И для этого все необходимое уже есть у вас под рукой.

Как избавиться от засорения в раковине с помощью двух простых ингредиентов

Для приготовления раствора вам понадобится:

пол стакана любого геля для мытья посуды;

пол стакана дешевого отбеливающего средства.

Как очистить засор:

Реклама

Смешайте оба компонента в небольшой емкости.

Аккуратно вылейте смесь в сливное отверстие раковины на кухне или в ванной.

Оставьте на ночь, чтобы активные вещества растворили жировые отложения.

Утром откройте кран с горячей водой и оставьте на несколько минут, чтобы трубы хорошо промылись.

Какие преимущества такого метода чистки:

эффективно растворяет жир и накопившуюся грязь в трубах;

устраняет неприятный запах из слива;

простой и доступный способ, который можно использовать для профилактики раз в месяц.

Этот метод идеально работает с засорениями от остатков пищи, жира, мыла и косметических средств. Если в трубы попали песок, земля, ткань и средства гигиены, придется применить механическую очистку — вантуз или сантехнический трос.