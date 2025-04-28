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Залейте яблочную кожуру кипятком — и избавитесь от одной из самых навязчивых проблем
Мало кто знает, что с помощью яблочной кожуры можно почистить кастрюли. После такой процедуры они будут сиять чистотой, как только что из магазина.
Не нужно выбрасывать яблочную кожуру, потому что она помогает быстро избавиться от нагара и потемнения на стенках кастрюль. Рассказываем как почистить кастрюли с помощью яблочных отходов.
Как избавиться от нагара и потемнения на стенках кастрюль с помощью яблочной кожуры
Способ чистки кастрюль с помощью яблочной кожуры очень прост. Надо почистить несколько яблок, положить отходы в кастрюлю, залить крутым кипятком и поставить на плиту. Следует подождать, пока вода снова закипит и подержать кастрюлю на среднем огне еще 5-10 минут. Затем воду необходимо слить, выбросить кожуру яблок, а кастрюлю помыть как обычно. Результат вас непременно удивит: нагар и темный цвет будут сходить сами, а кастрюля засияет чистотой, как новая.
Дополнительным плюсом такого метода чистки будет то, что посуда будет иметь тонкий яблочный аромат, а не запах химии.