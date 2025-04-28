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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
75
Время на прочтение
1 мин

Залейте яблочную кожуру кипятком — и избавитесь от одной из самых навязчивых проблем

Мало кто знает, что с помощью яблочной кожуры можно почистить кастрюли. После такой процедуры они будут сиять чистотой, как только что из магазина.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какая польза яблочной кожуры на кухне

Какая польза яблочной кожуры на кухне / © www.freepik.com/free-photo

Не нужно выбрасывать яблочную кожуру, потому что она помогает быстро избавиться от нагара и потемнения на стенках кастрюль. Рассказываем как почистить кастрюли с помощью яблочных отходов.

Как избавиться от нагара и потемнения на стенках кастрюль с помощью яблочной кожуры

Способ чистки кастрюль с помощью яблочной кожуры очень прост. Надо почистить несколько яблок, положить отходы в кастрюлю, залить крутым кипятком и поставить на плиту. Следует подождать, пока вода снова закипит и подержать кастрюлю на среднем огне еще 5-10 минут. Затем воду необходимо слить, выбросить кожуру яблок, а кастрюлю помыть как обычно. Результат вас непременно удивит: нагар и темный цвет будут сходить сами, а кастрюля засияет чистотой, как новая.

Дополнительным плюсом такого метода чистки будет то, что посуда будет иметь тонкий яблочный аромат, а не запах химии.

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Дата публикации
Количество просмотров
75
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