Какая польза яблочной кожуры на кухне / © www.freepik.com/free-photo

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Не нужно выбрасывать яблочную кожуру, потому что она помогает быстро избавиться от нагара и потемнения на стенках кастрюль. Рассказываем как почистить кастрюли с помощью яблочных отходов.

Как избавиться от нагара и потемнения на стенках кастрюль с помощью яблочной кожуры

Способ чистки кастрюль с помощью яблочной кожуры очень прост. Надо почистить несколько яблок, положить отходы в кастрюлю, залить крутым кипятком и поставить на плиту. Следует подождать, пока вода снова закипит и подержать кастрюлю на среднем огне еще 5-10 минут. Затем воду необходимо слить, выбросить кожуру яблок, а кастрюлю помыть как обычно. Результат вас непременно удивит: нагар и темный цвет будут сходить сами, а кастрюля засияет чистотой, как новая.

Дополнительным плюсом такого метода чистки будет то, что посуда будет иметь тонкий яблочный аромат, а не запах химии.

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