Как избавиться от темного налета с кастрюль / © www.freepik.com/free-photo

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После чистки яблок кожура обычно оказывается в мусорнике. Однако этим кухонным остаткам можно найти неожиданное применение. Они помогают справиться с нагаром и темным налетом, который со временем появляется на стенках кастрюль. Особенно полезным такой способ может быть для металлической посуды, когда не хочется сразу использовать агрессивные чистящие средства.

Почему яблочная кожура помогает очистить посуду

Секрет этого способа состоит не только в горячей воде. В яблоках содержатся органические кислоты, в том числе яблочная кислота. При нагревании часть веществ переходит в воду, а тепло одновременно размягчает остатки пищи и нагар, благодаря чему загрязнение становится легче удалить.

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В то же время не стоит воспринимать яблочную кожуру как универсальное средство, мгновенно растворившее любой многолетний нагар. При сильных загрязнениях процедуру может потребоваться повторить, а после кипячения все равно следует вымыть посуду обычным способом.

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Как очистить кастрюлю яблочными шкурками

Для процедуры понадобится кожура примерно из 2-3 яблок. Ее нужно хорошо промыть, особенно если плоды куплены в магазине, а затем положить прямо в кастрюлю, которую необходимо очистить.

Залейте шкурки кипятком так, чтобы вода покрывала загрязненные участки. Поставьте кастрюлю на плиту и доведите воду до кипения. После этого убавьте огонь и оставьте жидкость кипеть примерно на 5–10 минут. Такой способ очищения рекомендуют именно для размягчения нагара и потемневшего налета на металлической посуде.

После завершения процедуры выключите плиту и дайте посуде немного остыть. Затем осторожно слейте воду, уберите шкурки и вымойте кастрюлю мягкой губкой с небольшим количеством обычного моющего средства.

Если загрязнение осталось, не следует сразу брать жесткую металлическую щетку. Лучше повторить процедуру снова, а затем попытаться удалить размягченный налет мягкой губкой.

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Для какой посуды подходит этот способ

Лучше всего метод подходит для обычной металлической и нержавеющей посуды. Именно на таких поверхностях его чаще всего рекомендуют использовать для борьбы с потемнением и пригоревшими остатками пищи.

А вот с посудой с деликатным антипригарным или другим специальным покрытием нужно быть осторожнее. Даже если сам яблочный настой не агрессивен, неправильная механическая очистка после кипячения может повредить поверхность. Для такой посуды лучше ориентироваться на рекомендации производителя.

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