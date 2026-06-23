Как правильно делать окрошку / © www.freepik.com/free-photo

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Окрошка уже много лет остается одним из самых любимых летних блюд. Она отлично освежает в жару, быстро готовится и дарит ощущение сытости без тяжести в желудке. Чаще всего в ее состав добавляют вареную колбасу, однако профессиональные повара все чаще отказываются от этого ингредиента. По их мнению, существует продукт, который делает вкус окрошки значительно более насыщенным, полезным и благородным. Речь идет о запеченном или отварном курином филе.

Почему стоит отказаться от колбасы

Даже качественная колбаса содержит немало соли, специй, консервантов и усилителей вкуса. Поэтому вкус окрошки часто становится однообразным и слишком резким. Кроме того, колбаса перебивает аромат свежих овощей и зелени, которые должны оставаться главными героями этого летнего блюда.

Еще один недостаток состоит в высоком содержании жира. В жаркие дни тяжелая пища может вызвать дискомфорт и перегрузку желудка.

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Куриное филе — идеальная замена. Нежное куриное мясо прекрасно сочетается с огурцами, редиской, яйцами и зеленью. Она не имеет резкого запаха, поэтому не перебивает другие ингредиенты, а лишь подчеркивает их вкус.

Запеченное филе придает окрошке легкой пикантности, а отварное делает блюдо особенно нежным и диетическим. К тому же курятина содержит много белка и гораздо меньше жира, чем большинство колбасных изделий.

Многие шеф-повара советуют не просто варить филе, а предварительно замариновать его в небольшом количестве специй и запечь в духовке. Так мясо получается более сочным и приобретает более выразительный вкус.

Еще один секрет идеальной окрошки

Профессионалы советуют нарезать все ингредиенты очень мелко. Благодаря этому каждая ложка будет содержать полный набор вкусов, а само блюдо станет более гармоничным.

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Особое внимание следует уделить зелени. Укроп, зеленый лук и петрушка придают окрошке свежести и аромата. Перед добавлением зелень можно немного перетереть с щепоткой соли — этот прием помогает раскрыть эфирные масла и сделать вкус более насыщенным.

Какая заливка самая лучшая

Традиционно окрошку готовят на квасе, но современные кулинары часто используют кефир, натуральный йогурт или кефирную смесь с минеральной водой. Такое основание получается более нежным и имеет приятную кислинку.

Если же выбирается квас, лучше отдавать предпочтение несладким домашним сортам. Именно они лучше сочетаются с куриным мясом и свежими овощами.

Что еще можно добавить вместо колбасы

Куриное филе — не единственная альтернатива. Для окрошки также отлично подходят:

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запеченная индейка;

вареная телятина;

нежирная говядина;

отварной язык;

запеченная курица без кожи.

Такие ингредиенты делают блюдо более натуральным и значительно более полезным.

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