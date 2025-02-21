Замените муку другим ингредиентом и сырники получатся невероятно нежными: рецепт

По этому рецепту сырники получатся нежными.
Сырники. Кажется, нет лучшего завтрака. Их рецепт известен каждой хозяйке. Впрочем, у некоторых есть собственные секреты, которые помогут сделать блюдо очень вкусным.
Кулинарная YouTube-блогерша Дарья Пометная поделилась рецептом сырников без муки, но с добавлением манки.
Ингредиенты
- 400 г кисломолочного творога жирностью 5%
- одно яйцо
- 3 столовые ложки манки
- 3 столовые ложки сахара
- 4 столовые ложки масла для жарки
- 10 г ванильного сахара
- щепотка соли
Приготовление
1. Смешайте кисломолочный творог, манку, сахар, яйцо, соль и ванильный сахар. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы образовалась нежная однородная масса. Затем оставьте тесто отдыхать на 15 минут.
2. Смочите руки в воде и сформуйте из теста сырники. После этого запанируйте сырники в манке и придайте им формы с помощью ножа или стакана.
3. Обжарьте сырники с двух сторон до золотистой корочки.