Замените муку другим ингредиентом и сырники получатся невероятно нежными: рецепт

По этому рецепту сырники получатся нежными.

Сырники. Кажется, нет лучшего завтрака. Их рецепт известен каждой хозяйке. Впрочем, у некоторых есть собственные секреты, которые помогут сделать блюдо очень вкусным.

Кулинарная YouTube-блогерша Дарья Пометная поделилась рецептом сырников без муки, но с добавлением манки.

Ингредиенты

400 г кисломолочного творога жирностью 5%

одно яйцо

3 столовые ложки манки

3 столовые ложки сахара

4 столовые ложки масла для жарки

10 г ванильного сахара

щепотка соли

Приготовление

1. Смешайте кисломолочный творог, манку, сахар, яйцо, соль и ванильный сахар. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы образовалась нежная однородная масса. Затем оставьте тесто отдыхать на 15 минут.

2. Смочите руки в воде и сформуйте из теста сырники. После этого запанируйте сырники в манке и придайте им формы с помощью ножа или стакана.

3. Обжарьте сырники с двух сторон до золотистой корочки.

Читайте также: