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Замените муку другим ингредиентом и сырники получатся невероятно нежными: рецепт

Замените муку другим ингредиентом и сырники получатся невероятно нежными: рецепт

Сырники. / Фото: pixabay.com

По этому рецепту сырники получатся нежными.

Сырники. Кажется, нет лучшего завтрака. Их рецепт известен каждой хозяйке. Впрочем, у некоторых есть собственные секреты, которые помогут сделать блюдо очень вкусным.

Кулинарная YouTube-блогерша Дарья Пометная поделилась рецептом сырников без муки, но с добавлением манки.

Ингредиенты

  • 400 г кисломолочного творога жирностью 5%
  • одно яйцо
  • 3 столовые ложки манки
  • 3 столовые ложки сахара
  • 4 столовые ложки масла для жарки
  • 10 г ванильного сахара
  • щепотка соли

Приготовление

1. Смешайте кисломолочный творог, манку, сахар, яйцо, соль и ванильный сахар. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы образовалась нежная однородная масса. Затем оставьте тесто отдыхать на 15 минут.

2. Смочите руки в воде и сформуйте из теста сырники. После этого запанируйте сырники в манке и придайте им формы с помощью ножа или стакана.

3. Обжарьте сырники с двух сторон до золотистой корочки.

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