Замените всего лишь один ингредиент — и привычный салат "Мимоза" заиграет новыми красками

Салат "Мимоза" — популярное блюдо на столах украинцев. Но, если заменить всего лишь один его ингредиент, можно получить гораздо более яркий вкус.

В классический рецепт салата "Мимоза" входят консервированные сардины. Но, если заменить этот один ингредиент, то блюдо получится не только вкуснее, но и более полезным, менее калорийным и более доступным по цене.

Вместо одной сардиновой банки возьмите 300 г отварного куриного филе, которое нужно нарезать мелкими кубиками. Все остальные компоненты салата готовятся так же, как обычно.

Отваренные яйца нужно натереть на терке, лук мелко нарезать и поджарить до золотистого цвета, а картофель и морковь отварить и тоже натереть. Все слои салата выкладываются по классической схеме: сначала картофель, затем курятина, морковь, снова картофель и курятина. Каждый из них заправляется майонезом (можно взять диетический), а сверху салат присыпается яйцами.

Если вы не хотите терять "рыбный" вкус салата, замените сардину тунецом в собственном соке. Он более полезен и менее калорийный.

Поменять можно и другие ингредиенты. Да, по желанию можете вместо отварной моркови использовать свежие огурцы. А майонез заменить сметаной или греческим йогуртом.

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