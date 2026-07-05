Заменители сахара могут нанести больше вреда, чем пользы

© pexels.com

Реклама

Заменители сахара давно считаются более безопасной альтернативой обычному сахару, особенно для людей, контролирующих вес или имеющих риск развития диабета. Однако новый анализ клинических исследований свидетельствует о том, что некоторые популярные подсластители могут негативно влиять на обмен веществ и ухудшать контроль уровня глюкозы в крови.

Выводы опубликованы в научном журнале Current Atherosclerosis Reports, сообщает earth.

Что выяснили исследователи

Команда ученых под руководством профессора Мэн Ван (Meng Wang) из Школы науки о питании и политике Фридмана при Университете Тафтса (США) проанализировала результаты 21 рандомизированного клинического исследования.

Реклама

В отличие от предыдущих работ, где искусственные подсластители сравнивали с обычным сахаром, на этот раз их действие оценивали в отношении воды или плацебо без калорий. Такой подход позволил лучше понять, влияют ли сами заменители сахара на организм.

Результаты показали, что люди, регулярно употреблявшие искусственные подсластители, имели:

более высокий уровень инсулина натощак;

более высокий показатель HbA1c, отражающий средний уровень сахара в крови за последние несколько месяцев;

признаки понижения чувствительности организма к инсулину.

Ученые говорят о возможном вреде

Авторы исследования отмечают, что отдельные результаты были умеренными, однако общая картина вызывает беспокойство.

«Когда мы объединили результаты отдельных клинических исследований, увидели сигналы того, что эти соединения могут причинять метаболический вред», — отметила профессор Мен Ван.

Реклама

Во всем может быть виноват кишечник

Одно из возможных объяснений связано с микробиомом кишечника.

Многие искусственные подсластители не полностью усваиваются в верхних отделах пищеварительного тракта, поэтому попадают в кишечник, где взаимодействуют с миллиардами бактерий.

В исследовании 2022 года, которое также вошло в анализ, 120 здоровых добровольцев в течение двух недель употребляли разные заменители сахара. Оказалось, что сахарин и сукралоза ухудшали способность организма перерабатывать глюкозу.

Чтобы проверить роль микробиомы, ученые пересадили кишечные бактерии участников лабораторных мышей без собственной микрофлоры. У животных появились такие же нарушения контроля уровня сахара в крови.

Реклама

Это свидетельствует о том, что именно изменения в кишечной микрофлоре могут быть одним из механизмов негативного воздействия подсластителей.

Не все подсластители одинаковы

Исследователи отмечают, что разные заменители сахара обладают разными свойствами.

Особое внимание они обратили на эритритол, часто используемый в продуктах с пометками «без сахара» или «кето».

Предыдущее исследование, опубликованное в 2023 году, связало повышенный уровень эритритола в крови с повышенным риском:

Реклама

инфаркта;

инсульта;

образование тромбов.

В отличие от других подсластителей, эритритол может оказывать влияние на сердечно-сосудистую систему даже без участия кишечного микробиому.

Стоит ли отказываться от заменителей сахара

Кардиолог и директор Института Food is Medicine при Университете Тафтса Дариуш Мозаффариан считает, что нынешних данных пока недостаточно для категорических выводов, однако призывает к осторожности.

«Быстрый рост использования этих подсластителей значительно опередил наше понимание их долгосрочного влияния на здоровье», — отметил он.

В то же время ученые подчеркивают: это не значит, что обычный сахар является более безопасной альтернативой. Для людей, потребляющих много сладких напитков, переход на низкокалорийные аналоги все еще помогает снизить количество калорий.

Реклама

Однако эксперты советуют не считать искусственные подсластители абсолютно безопасными.

«Мы не можем просто предполагать, что они безвредны. Если есть возможность избегать их регулярного употребления, это будет разумным решением», — сказал Мозаффариан.

Напомним, хотя многие считают, что есть сахар во время похудения нельзя.

Однако сахар — одна из естественных потребностей организма для здорового функционирования. Можно ли есть сахар, если хотите сбросить нежелательные килограммы, читайте дальше.

Реклама

Новости партнеров