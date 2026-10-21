Заменяет и ванну, и душевую кабину: почему всё больше людей выбирают этот вариант для санузла

Ванна / иллюстративное фото / © Credits

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Современный ремонт ванной комнаты требует сочетания эстетики, удобства, безопасности и рационального распределения площади.

Отличным решением для решения этих задач являются сидячие ванны, сообщает венгерское издание NLC.

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В отличие от стандартных крупногабаритных моделей, такие изделия отличаются меньшими размерами и оснащены встроенным сиденьем. Это позволяет выполнять гигиенические процедуры без лишнего напряжения и необходимости долго стоять, что особенно важно для пожилых людей, лиц с нарушением координации или владельцев малогабаритного жилья.

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Ключевым преимуществом сидячих ванн считается их компактность. Если обычная ванна занимает большую часть комнаты, то малогабаритная конструкция легко поместится даже в очень ограниченном пространстве.

Возможность купаться в сидячем положении значительно упрощает ежедневный уход за людьми с ограниченной подвижностью и снимает физическую нагрузку. К тому же многие современные модели дополнительно оснащены душевыми лейками, что делает их универсальными и позволяет выбирать между полноценным купанием и быстрым приемом душа.

Почему такие ванны могут быть более безопасными для пожилых людей

Сидячие ванны — отличное решение для тех, кому трудно передвигаться, ведь они делают гигиенические процедуры значительно проще и удобнее. Многие из таких моделей оснащены специальными герметичными дверцами и низким порогом, поэтому человеку больше не нужно высоко поднимать ногу, чтобы переступить через высокий борт.

Производители также заботятся о защите от травм: внутри устанавливают удобные сиденья, прочные поручни и делают дно нескользящим. Все это помогает сохранить равновесие и существенно снижает риск случайного падения на скользкой поверхности.

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В то же время следует помнить, что даже самая безопасная сантехника не гарантирует полной защиты от травм. Приобретая такую ванну, важно тщательно проверить её устойчивость, оценить, насколько удобно в неё входить и выходить, а также убедиться, что поручни расположены на удобной высоте.

Поможет ли сидячая ванна сэкономить воду

Использование сидячей ванны часто помогает сократить расход воды, ведь благодаря меньшим габаритам её чаша требует меньшего объёма, чем стандартная модель. Впрочем, итоговая экономия всегда будет зависеть от параметров конкретного изделия и от того, насколько полностью его наполняют.

Наличие душевой гарнитуры во многих моделях делает их универсальными, позволяя чередовать длительное расслабляющее купание с быстрым мытьем под душем.

В то же время следует учитывать, что небольшой размер сантехники не гарантирует низкой стоимости монтажа. Итоговые затраты на установку зависят от сложности самой конструкции, состояния сантехнических труб и необходимости адаптировать помещение под новое оборудование.

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Каковы недостатки установки сидячей ванны

Несмотря на многочисленные преимущества, ванны такого типа подойдут далеко не каждому домовладельцу.

Из-за ограниченных габаритов в такой чаше не получится лечь и вытянуться во весь рост, как в традиционной ванне. Кроме того, использование моделей с герметичными дверцами имеет свои особенности: человеку необходимо сначала зайти внутрь, плотно закрыть дверцу и дождаться набора воды, а после купания — полностью слить воду и только тогда выходить, чтобы не залить пол.

Кроме того, владельцам придётся постоянно следить за состоянием резиновых уплотнителей, чтобы предотвратить протечки. Перед покупкой и монтажом обязательно нужно провести точные замеры помещения и оценить, подходят ли имеющиеся коммуникации для такой конструкции.

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