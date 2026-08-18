Заменяют мясо и полезны для здоровья сердца: три продукта с высоким содержанием белка

Чем заменить мясо: белковые продукты / © www.freepik.com/free-photo

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Мясо является обычным источником белка, но оно не обязательно должно являться основой каждого приема пищи. Разнообразить рацион можно растительными и другими белковыми продуктами, которые снабжают организм необходимыми питательными веществами. Особенно интересны варианты, содержащие не только белок, но и клетчатку, ненасыщенные жиры и другие соединения, важные для здоровья сердечно-сосудистой системы. Есть, по меньшей мере, три группы продуктов, на которые стоит обратить внимание, если вы хотите чаще заменять мясные блюда.

Бобовые — доступный источник растительного белка

Фасоль, чечевица, нут и горох могут стать отличным основанием для сытных блюд без мяса. Они содержат растительный белок и много пищевых волокон. Клетчатка важна для работы пищеварительной системы, а рацион с достаточным ее количеством связывают с лучшим контролем уровня холестерина.

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Особенно удобна чечевица: она быстро готовится и хорошо сочетается с овощами, крупами и зеленью. Нут можно добавлять в салаты или использовать для приготовления хумуса, а фасоль станет основой супов, рагу и теплых салатов.

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Чтобы сделать такую пищу полезнее, лучше сочетать бобовые с овощами и цельнозерновыми продуктами, а не готовить их с большим количеством жирного соуса или переработанного мяса.

Рыба — белок и полезные жиры

Рыба является еще одним продуктом, который частично может заменить мясо в рационе. Она содержит полноценный белок, а жирные сорта, в частности лосось, скумбрия, сельдь и сардины, являются источниками омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.

Именно поэтому рыбу часто включают в рационы, ориентированные на поддержание здоровья сердца. В то же время, способ приготовления имеет значение. Запеченная, тушеная или приготовленная на пару рыба будет лучшим выбором, чем продукт, обжаренный в большом количестве масла.

Полезно также чередовать разные виды рыбы, чтобы рацион оставался разнообразным.

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Орехи и семена — концентрированный источник питательных веществ

Миндаль, грецкие орехи, фундук, семена тыквы, подсолнечника и льна содержат белок, клетчатку и ненасыщенные жиры. Они достаточно калорийны, поэтому для повседневного питания важна умеренная порция.

Орехи можно добавлять в каши, салаты, натуральный йогурт или просто есть как небольшой перекус. Лучше выбирать несоленые варианты без сахарной глазури и других добавок.

Грецкие орехи и семена льна особенно интересны благодаря содержанию омега-3 жирных кислот растительного происхождения. Однако они не являются полной заменой рыбе по составу жирных кислот, поэтому продукты лучше не противопоставлять, а совмещать в разном рационе.

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