Замёрз замок в машине – что делать: советы профессиональных водителей

Этот лайфхак облегчит жизнь водителям зимой: вот что нужно сделать, чтобы не замерзал замок в машине.

Замерзание замка в дверце машины – это та проблема, с которой водители сталкиваются каждую зиму. Но есть простой и достаточно действенный способ, как избежать этого неудобства. Что нужно сделать, чтобы не замерзал замок в машине, рассказываем со ссылкой на Grays.

Как предотвратить замерзание замков автомобиля

Почему замерзают замки в дверях автомобиля? Из-за того, что вода и снег попадают в запорный механизм. Чтобы не было проблемы замерзания замков, нужно их смазывать. Для этого необходимо смазать ключ вазелином и вставить его в замок, а затем несколько раз прокрутить ключ, чтобы замок смазался внутри. После смазки замка ключ нужно вымыть, а остатки вазелина вокруг замка вытереть.

Чтобы вода и снег не попадали внутрь замка, ставьте машину в гараж или под накрытие. Если в замок продолжает попадать вода, необходимо обратиться к специалисту, чтобы выяснить причину и устранить эту проблему.

Что делать, если замерзли замки автомобиля

Для устранения такой проблемы есть специальное средство, которое продается в магазинах. Его нужно аккуратно распылить на замки, избегая попадания на покрытие автомобиля. Так как жидкость может повредить краску. Если это все же произошло, то немедленно протрите поверхность, чтобы жидкость не разъедала ее.

Смазочные средства также могут нанести вред лакокрасочной поверхности автомобиля. Если ничего не помогает и замок заклинило, придется обращаться к специалистам.

Почему заклинивает дверь автомобиля

Есть еще несколько проблем, с которыми сталкиваются водители во время наступления морозов. Одна из которых – это заклинание дверей, и тому есть несколько причин.

Резиновый уплотнитель прилип к дверной коробке. Это происходит тогда, когда он намокает при закрытии двери машины. В таком случае нужно осторожно толкнуть дверь, чтобы освободить ее ото льда.

Это происходит тогда, когда он намокает при закрытии двери машины. В таком случае нужно осторожно толкнуть дверь, чтобы освободить ее ото льда. Сломана дверная ручка. Если такое случилось, тогда нужно заходить с другой двери.

Если такое случилось, тогда нужно заходить с другой двери. Села батарейка брелка. На морозе батарейки садятся быстрее, поэтому брелок не может послать сигнал центральному замку, чтобы открыть дверь.

На морозе батарейки садятся быстрее, поэтому брелок не может послать сигнал центральному замку, чтобы открыть дверь. Аккумулятор требует замены. Аккумуляторы автомобиля и ключа рекомендуется менять каждые пять лет. К тому же на морозе они работают гораздо хуже. И первые сигналы проблемы появляются за несколько недель до поломки, поэтому нужно внимательно следить за этим и своевременно менять все запасные части.

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