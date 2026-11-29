Как говорить на украинском правильно / © www.freepik.com/free-photo

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В украинском языке есть два похожих слова — «замерзнути» и «змерзнути». Из-за подобного звучания их часто употребляют как взаимозаменяемые, хотя значения этих глаголов отличаются. Языковед Александр Пономарев объяснял: «змерзнути» означает ощутить холод, а «замерзнути» — превратиться в лед или погибнуть от холода. Так что если хотите говорить грамотно, стоит запомнить несколько простых правил.

Когда правильно говорить «змерзнути»

Слово «змерзнути» используют, когда речь идет о человеке или животном, которые почувствовали холод и начали мерзнуть. Оно передает само чувство низкой температуры, дискомфорт и потребность согреться.

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Например:

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«Я дуже змерзла, поки чекала на автобус».

«Діти змерзли під час прогулянки».

«Ти не змерз? На вулиці сьогодні сильний вітер».

«Ми так змерзли, що одразу пішли пити гарячий чай».

Во всех этих предложениях идет речь о физическом ощущении холода. Поэтому, если хотите сказать, что вам холодно, уместнее всего выбрать сам глагол «змерзнути».

Когда нужно употреблять слово «замерзнути»

Глагол «замерзнути» прежде всего означает превратиться в лед, затвердеть от мороза или покрыться льдом. Так говорят о воде, реках, озерах, почве и других предметах.

Например:

«Уночі вода в калюжах замерзла».

«Річка замерзла після кількох днів сильного морозу».

«У морозильній камері замерзла вода у формочках».

«На вікнах замерзли краплі води».

Также слово «замерзнути» употребляют в значении погибнуть от сильного холода: например, «животное могло замерзнуть на улице». В то же время в словарях зафиксировано и переносное употребление этого глагола в отношении человека, который очень замерз. Поэтому называть слово «замерзнути» ошибкой во всех случаях нельзя.

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Как легко запомнить разницу

Чтобы не путать эти слова, достаточно запомнить простое правило: «змерзнути» — почувствовать холод, «замерзнути» — превратиться в лед.

Например, человек может замерзнуть на остановке, а вода в луже за это время замерзнет. Оба слова верны, если употреблены в соответствии со значением.

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