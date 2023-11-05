Замиокулькас – все секреты ухода, пересадки, размножения растения

Свое название замиокулькас или долларовое дерево получило благодаря зеленым глянцевым листьям. Высота растения может достигать более одного метра. Растение неприхотливое, его корни запасают воду, которая необходима растению в периоды засухи, поэтому оно может выдерживать определенную засуху.

Замиокулькас является одним из популярных растений, которое выращивают в домашних условиях и все, из-за того, что за этим растением легко ухаживать.

Выращивание замиокулькаса не требует особых усилий, однако основные правила ухода нужно знать и соблюдать.

Как ухаживать за замиокулькасом

Температура. Лучшая температура летом для растения +25°C, зимой цветоводы советуют держать растение при температуре не более +16°C. Если есть утепленная лоджия, можно вынести горшок с замиокулькасом туда, но при условии, что температура там не будет опускаться ниже +12°С.

Освещение. Замиокулькас любит много света. Однако в первые дни, чтобы растение адаптировалось, его лучше подержать в месте с полутенью. В дальнейшем можно держать на подоконнике, оберегая от прямых солнечных лучей.

Требования к влажности. Растение любит влажный климат, но поскольку имеет мясистые листья, от недостатка влажности растение страдать не будет. Растение может обойтись без влаги больше недели. Не нужно держать растение близко к батареям в отопительный сезон, рекомендуется протирать листья.

Главное замиокулькас правильно поливать. Поливают растение обильно, но только после полного просыхания почвы в горшке. На поверхности грунта и в поддоне не должно быть застоя воды. Перелить растение гораздо хуже, чем не долить. Зимой, если растение будет в прохладном помещении, полив и подкормку прекращают.

Подкормка растения. В период активного роста нужно раз в 2 недели замиокулькас подкармливать удобрениями для кактусов и суккулентов.

Как пересаживать долларовое дерево

Пересаживать замиокулькас нужно очень осторожно, чтобы не повредить корневую систему, состоящую из плотных клубней. Сок долларового дерева ядовит, и при попадании на кожу может вызвать жжение и зуд, поэтому пересаживать растение нужно в резиновых перчатках.

Лучше выбрать глиняный или керамический горшок, потому что корни растения, разрастаясь, легко могут сломать пластиковую емкость.

На дно горшка обязательно положить дренаж. Земельная смесь нужна как для кактусов. Для хорошей воздухопроницаемости в грунт рекомендуется добавить керамзит, который должен быть мелким.

Чтобы не повредить корни, растение вместе с землей достать из старого горшка и аккуратно установить в новый горшок. Очень важно, чтобы верхние клубни примерно на один сантиметр остались обнаженными.

Как размножается замиокулькас в домашних условиях

Размножить замиокулькас можно тремя способами:

Черенкованием. Если растение уже взрослое, можно отрезать черенок от обнаженной снизу ветки, на которой образовалась небольшая почка. Уход за черенком заключается в постоянном увлажнении субстрата, корешки должны появиться через пару недель.

При пересадке взрослого растения корневую систему легко разделить и рассадить по горшкам. Каждое разделенное растение посадить в не очень глубокий горшок, который примерно на 3-4 см в диаметре шире корневища.

Самый простой и самый длинный способ – это размножение листочком. Корешки на таких листьях могут появиться через несколько месяцев. Для ускорения емкость с листочком можно прикрыть полиэтиленом, создав рассаду тепличные условия.

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