Замирает сердце: 35 неповторимых стихов про Украину — от классики до современных

В непростое время для нашего государства важно воспитывать чувство любви к Родине у детей и взрослых. В этом помогут стихи про Украину.

Известные стихи про Украину: 10 произведений легендарных поэтов

"Любіть Україну" — Володимир Сосюра

Любіть Україну, як сонце, любіть,

як вітер, і трави, і води…

В годину щасливу і в радості мить,

любіть у годину негоди.



Любіть Україну у сні й наяву,

вишневу свою Україну,

красу її, вічно живу і нову,

і мову її солов їну.



Між братніх народів, мов садом рясним,

сіяє вона над віками…

Любіть Україну всім серцем своїм

і всіми своїми ділами.



Для нас вона в світі єдина, одна

в просторів солодкому чарі…

Вона у зірках, і у вербах вона,

і в кожному серця ударі,



у квітці, в пташині, в електровогнях,

у пісні у кожній, у думі,

в дитячий усмішці, в дівочих очах

і в стягів багряному шумі…



Як та купина, що горить — не згора,

живе у стежках, у дібровах,

у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,

і в хмарах отих пурпурових,



в грому канонад, що розвіяли в прах

чужинців в зелених мундирах,

в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях

до весен і світлих, і щирих.



Юначе! Хай буде для неї твій сміх,

і сльози, і все до загину…

Не можна любити народів других,

коли ти не любиш Вкраїну!..



Дівчино! Як небо її голубе,

люби її кожну хвилину.

Коханий любить не захоче тебе,

коли ти не любиш Вкраїну…



Любіть у труді, у коханні, у бою,

як пісню, що лине зорею…

Всім серцем любіть Україну свою —

і вічні ми будемо з нею.

***

"Живи, Україно, живи для краси" — Олександр Олесь

Живи, Україно, живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!..

Шуми, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.

До суду тебе не скують ланцюги,

І руки не скрутять ворожі:

Стоять твої вірні сини навкруги

З шаблями в руках на сторожі.

Стоять, присягають тобі на шаблях

І жити, і вмерти з тобою,

І прапори рідні в кривавих боях

Ніколи не вкрити ганьбою!

***

"Скрізь плач, і стогін, і ридання..." — Леся Українка

Скрізь плач, і стогін, і ридання,

Несмілі поклики, слабі,

На долю марні нарікання

І чола, схилені в журбі.

Над давнім лихом України

Жалкуєм-тужим в кожний час,

З плачем ждемо тії години,

Коли спадуть кайдани з нас

Ті сльози розтроюдять рани,

Загоїтись їм не дадуть.

Заржавіють від сліз кайдани,

Самі ж ніколи не спадуть!

Нащо даремнії скорботи?

Назад нема нам воріття!

Берімось краще до роботи,

Змагаймось за нове життя!

***

"Де найкраще місце на землі" — Дмитро Павличко

Де найкраще місце на землі

Де зелені хмари яворів

Заступили неба синій став,

На стежині сонце я зустрів,

Привітав його і запитав:

– Всі народи бачиш ти з висот,

Всі долини і гірські шпилі.

Де ж найбільший на землі народ?

Де ж найкраще місце на землі? –

Сонце усміхнулося здаля:

– Правда, все я бачу з висоти.

Всі народи рівні. А земля

Там найкраща, де вродився ти!

Виростай, дитино, й пам'ятай:

Батьківщина – то найкращий край!

***

"О земле втрачена, явися" — Василь Стус

О земле втрачена, явися

Бодай у зболеному сні

І лазурове простелися,

Пролийся мертвому мені!

I поверни у дні забуті,

Росою згадок окропи,

Віддай усеблагій покуті

І тихо вимов: лихо, спи!..

Сонця клопочуться в озерах,

Спадають гуси до води,

В далеких пожиттєвих ерах

Мої розтанули сліди.

Де сині ниви, в сум пойняті,

Де чорне вороння лісів?

Світання тіні пелехаті

Над райдугою голосів,

Ранкові нашепти молільниць,

Де плескіт крил, і хлюпіт хвиль,

І солодавий запах винниць,

Як гріх, як спогад і як біль?

Де дня розгойдані тарілі?

Мосянжний перегуд джмелів,

Твої пшеничні руки білі

Над безберегістю полів,

Де коси чорні на світанні

І жаром спечені уста,

Троянди пуп'янки духмяні

І ти — і грішна, і свята,

Де та западиста долина,

Той приярок і те кубло,

Де тріпалася лебединя,

Туге ламаючи крило?

Де голубів вільготні лети

І бризки райдуги в крилі?

Минуле, озовися, де ти?

Забуті радощі, жалі.

О земле втрачена, явися

Бодай у зболеному сні,

І лазурово простелися,

І душу порятуй мені.

***

Стихи про Украину / Фото: pixabay.com

"Моя Україна" — Микола Верещака

На світі багато чудових країн,

Мені наймиліша, найкраща країна,

Яка піднялася, мов Фенікс, з руїн,

Безсмертна моя Україна.

Ти з давніх віків непокірна була

І волю свою боронила невпинно.

Нарешті збулося – її здобула

Звитяжна моя Україна.

На землях твоїх неозорих степів

Живе працьовита і чесна родина,

Хвилюється колосом стиглих хлібів

Моя золота Україна.

В садах і дібровах в вечірні часи

Чарує нас пісня дзвінка солов їна

І чути співочі дівчат голоси, -

Пісенна моя Україна.

Тепер ще не легко живеться тобі,

Є в тому, мабуть, особлива причина.

Та все подолає в тяжкій боротьбі

Незламна моя Україна.

Квітуй, мов калина, на плесами вод,

Будь в дружбі і праці міцна та єдина.

Хай буде щасливим твій вільний народ,

Прекрасна моя Україно!

***

"Усе моє, все зветься Україна" — Ліна Костенко

Усе моє, все зветься Україна

Буває часом сліпну від краси.

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво, –

оці степи, це небо, ці ліси,

усе так гарно, чисто, незрадливо,

усе як є – дорога, явори,

усе моє, все зветься – Україна.

Така краса, висока і нетлінна,

що хоч спинись і з Богом говори.

***

"Україні" — Василь Симоненко

Коли крізь розпач випнуться надії

І загудуть на вітрі степовім,

Я тоді твоїм ім’ям радію

І сумую іменем твоїм.

Коли грозує далеч неокрая

У передгроззі дикім і німім,

Я твоїм ім’ям благословляю,

Проклинаю іменем твоїм.

Коли мечами злоба небо крає

І крушить твою вроду вікову,

Я тоді з твоїм ім’ям вмираю

І в твоєму імені живу!

***

"Можливо, знову загримлять гармати" — Василь Симоненко

Можливо, знову загримлять гармати,

І танк зімне пшеницю на лану,

І буде плакать і журитись мати,

Коли сини ітимуть на війну.



І хтось востаннє поцілує милу,

І хтось сльозу непрохану змахне,

А може, дехто втратить віру й силу,

Своє життя рятуючи одне.



Але не я… Я квиснути не стану,

Хоч як не буде боляче мені,

За нашу землю, дорогу й кохану,

Я рад прийнять на себе всі вогні.



За тих дітей, що бігають до школи,

За матерів, змарнілих у труді,

За рідні наші верби довгополі,

За наші дні, прекрасні й молоді.



І тут ні сліз, ні відчаю не треба,

І тут не треба страху і ниття —

Живе лиш той, хто не живе для себе,

Хто для других виборює життя.

***

"Розвивайся ти, високий дубе…" — Іван Франко

Розвивайся ти, високий дубе,

Весна красна буде!

Розпадуться пута віковії,

Прокинуться люди.

Розпадуться пута віковії,

Тяжкії кайдани,

Непобіджена злими ворогами

Україна встане.

Встане славна мати Україна,

Щаслива і вільна,

Від Кубані аж до Сяну-річки

Одна, нероздільна.

Щезнуть межі, що помежували

Чужі між собою,

Згорне мати до себе всі діти

Теплою рукою.

"Діти ж мої, діти нещасливі,

Блудні сиротята,

Годі ж бо вам в сусід на услузі

Свій вік коротати!

Піднімайтесь на святеє діло,

На щирую дружбу,

Та щоби ви чесно послужили

Для матері службу.

Чи ще ж то ви мало наслужились

Москві і ляхові?

Чи ще ж то ви мало наточились

Братерської крові?

Пора, діти, добра поглядати

Для власної хати,

Щоб ґаздою, не слугою

Перед світом стати!"

Розвивайся ти, високий дубе,

Весна красна буде!

Гей, уставаймо, єднаймося,

Українські люди!

Єднаймося, братаймося

В товариство чесне,

Хай братерством, щирими трудами

Вкраїна воскресне!

Топ-20 стихов про Украину для детей

Стихи про Украину для детей / Фото: Unsplash

Україна —

Рідний край.

Поле. Річка.

Зелен гай.

Любо стежкою

Іти -Тут живемо

Я і ти!

***

Моя рідна Батьківщина

Має назву Україна.

В мене й нація своя –

Українець в мами я.

Є у мене й рідна мова,

Де вкраїнське кожне слово.

(О.Довгий)

***

До нас журавлик прилітав,

Він гарні віршики читав

Про синє небо і весну,

Про Чорне море і Десну,

Про Україну – рідний край...

Ти ще раз, друже, прилітай!

(Ігор Січовик)

***

Красивий, щедрий рідний край

І мова наша солов’їна.

Люби, шануй, оберігай

Усе, що зветься Україна.

(Ігор Січовик)

***

Ми дуже любим весь наш край,

І любим Україну,

Її лани, зелений гай,

В саду — рясну калину.

Там соловейко навесні

Співає між гілками:

Та й ми співаємо пісні -

Змагається він з нами!

(М. Познанська)

***

Привітний і світлий наш сонячний дім,

Як радісно й весело жити у нім.

Тут мамина пісня і усмішка тата.

В любові й добрі тут зростають малята.

Дзвінка наша пісня до сонечка лине:

"Мій сонячний дім — це моя Україна!"

(А. Німенко)

***

Я тримаю у руці

Кольорові олівці.

Хочу я намалювати

Кримські гори і Карпати.

Степ і пагорби Дніпрові,

І озера, і діброви,

І веселку, і калину,

Чорне море і Дунай –

Все це наша Україна,

Наш чудовий рідний край!

(Наталія Зарічна)

***

Моя Україна – це пісенька мами,

Розлогі лани колосяться хлібами,

Вишневі садочки, лелеки на хаті.

Купають ставочки хмарки пелехаті.

Моя Україна – то мамина ласка,

Червона калина, бабусина казка.

Це соняхи в цвіті, горобчиків зграя…

Я кращої в світі країни не знаю.

(Л. Савчук)

***

З далекого краю,

З далеких світів

Журавлик на крилах

Додому летів,

Минав океани,

Ліси і моря,

Вдивлявсь крізь тумани:

- Чия це земля,

Чиї це долини,

Чиї це луги,

Чию це калину

Гойдають вітри!

Впізнав батьківщину:

- Моя це земля,

Моє тут гніздечко

І мова моя.

(Л. Пилип’юк)

***

А я дівчинка маленька,

Україна — моя ненька...

Край Карпатський — батько мій -

Любий серцю, дорогий.

В мене стрічка у косичці,

Файні квіти на спідничці,

З гір водичка у відерці,

А Вкраїнонька у серці.

Через річку, через поле

Я піду по стежці в гори

І смерічці заспіваю,

Як я землю цю кохаю.

Хай почує спів мій пташка

І замріяна ромашка,

І усі карпатські села,

Бо щаслива я й весела.

(І. Тучак)

***

Перше наше слово з нами повсякчас,

Мати-Україно, ти одна у нас!

Ниви і діброви, і садів окрас —

Рідна мати Батьківщино,

Ти ж одна у нас!

Хай же мир і дружба поєднають всіх,

І дзвенить дитячий безтурботний сміх.

Нам зоріє доля світла і ясна.

Рідна мати Батьківщино,

Ти ж у нас одна!

(М. Сингаївський)

Стихи про Украину для детей / Фото: pixabay.com

***

Послухай, як струмок дзвенить,

Як гомонить ліщина.

З тобою всюди, кожну мить

Говорить Україна.



Послухай, як трава росте,

Напоєна дощами,

І як веде розмову степ

З тобою колосками.



Послухай, як вода шумить –

Дніпро до моря лине, -

З тобою всюди, кожну мить

Говорить Україна.

(П. Осадчук)

***

— Як ти любиш Україну,

Мій маленький друже?

— Нашу рідну Україну

Люблю дуже, дуже!

— З Україною нікого

В світі не боюся.

І щоранку я до Бога

За неї молюся.

Щоб була щаслива, дуже,

Щоб була багата.

Я люблю її так дуже,

Як маму і тата.

(О. Лупій)

***

Різні в світі є країни,

Різні люди є у світі,

Різні гори, полонини,

Різні трави, різні квіти.



Є з усіх одна країна,

Найрідніша нам усім,

То — прекрасна Україна,

Нашого народу дім.



Там шумлять степи безкраї,

Наче вміють говорити,

Там ясніше сонце сяє,

Там солодше пахнуть квіти.



Різні в світі є країни,

Гарні є і є багаті,

Та найкраще в Україні,

Бо найкраще в рідній хаті.

***

- Що таке Україна?-

Я спитав в журавля.

- Працьовита країна,

там багата земля!

Я спитав у лелеки:

- Де найкращі поля?

- Облітав я далеко,

краще наших нема!

Я спитав у синиці:

- Де смачніше вода?

В Українських криницях

- відповіла вона.

- Хто найкраще співає?-

Я спитав солов'я.

-Та хіба ж ти незнаєш?

Україна моя!!!

***

Я - Українка! Горжусь і радію,

Що рідною мовою я володію.

Шевченковим словом умію писати.

Слова мелодійні і вірші писати.

Я - Українка! Живу в Україні,

На вільній, єдиній моїй Батьківщині.

Де все мені в радість: Ліси і садки,

Озера й річки і глибокі ставки,

Лани неосяжні,

і гори й долини.

Цвіт білосніжний у лузі калини.

В душі моїй солодко грає сопілка.

Бо я з України!

***

Що то, діти за країна –

Неба синього блакить,

На ланах у серпні жито

Стиглим золотом блищить?



У якій, скажіть, країні

Клімат лагідний, м’який?

Бог відводить буревії,

Негаразди всіх стихій?



Люди мудрі, працьовиті

У країні тій живуть.

На чуже не зазіхають

І свого не віддадуть.



У якій іще країні

Так земля родить охоча?

Наче пісня солов’їна –

Мова ніжна і співоча?



Гори є і полонини,

Є моря, річки, ліси…

Загалом, то є країна

Невимовної краси!



Гордо, голосно, дитино,

Ти назви ім’я країни,

У якій, хвалити Бога,

Народився і живеш.



Їй дочкою є чи сином

І, коли ти підростеш,

Будеш їй творити славу,

Розбудовувать державу.



Отже, зветься ця країна,

Незалежна і єдина –

Наша ненька – Україна!

***

Мов дивна мапа, олівці:

Червоний – місто Чернівці.

Оранжевий – Одеса-мама,

Хоч кольорів там – ціла гама!

Нас кличе жовтий без утоми

До себе в гості у Житомир!

Як на ланах зелене збіжжя,

Зелене місто Запоріжжя.

А старовинний Борислав

Блакитну барву нам прислав.

По синій навіть важкодуми

Спішать мерщій куди? У Суми.

Лиш фіолетовий і досі я

Ще не назвав. Це ж – Феодосія!

Всі кольори запам’ятати

Поможуть вам міста, малята!

(Володимир Верховень)

***

Де зелені хмари яворів

Заступили неба синій став,

На стежині сонце я зустрів,

Привітав його і запитав:

— Всі народи бачиш ти з висот,

Всі долини і гірські шпилі.

Де ж найбільший на землі народ?

Де ж найкраще місце на землі? —

Сонце усміхнулося здаля:

— Правда, все я бачу з висоти.

Всі народи рівні. А земля

Там найкраща, де вродився ти!

Виростай, дитино, й пам'ятай:

Батьківщина — то найкращий край!

***

Україно моя, берегиня,

Ти колиска, пісень глибина,

Україно моя, Батьківщина,

Ти, як батько і мати одна.

Хай радіють, зростають в нас діти,

Різнобарв’ям рясніють сади,

Нам без тебе ніяк не прожити,

Ми у тебе, а в нас є лиш ти.

(Юлія Хандожинська)

Современные стихи про Украину

Современные стихи про Украину / Фото: Unsplash

"За Україну я молюсь" — Вікторія Ковтун

За Україну молюсь, молюсь за близьких,

Звертаюсь до Бога, до неба, святих.

Дай миру, дай спокою, Боже, прошу,

Дай світлої радості — знаю, часом грішу.

Прости Ти нам Боже, провини всі наші,

Прости Ти нам Боже, надіюсь на краще.

Надіюсь і вірю, Ти нам допоможеш,

Вистоять, витерпіть, здаватись не можна.

Не здамо України, Україна із нами,

Наша Державо, гордися синами.

Гордися своїми, Країно, дітьми,

За Тебе, всім серцем, молимось ми.

***

"Ми переможемо!" — Людмила Добровольська

Тривожні й радісні ідуть новини,

Лунають безперервно із екрана,

З надією слідкує Україна

За тим, що діється, із вечора до рана.

Жовто-блакитний український стяг

Крилом укрив від ворога країну,

А той лютує! Села і міста

Перетворити хоче на руїну.

Не вдався план бліц-кріговський йому:

Не ждав такого спротиву народу!

Хай буде світло! Знищимо пітьму –

Ми захищаєм волю і свободу!

Як гордо майорить вкраїнський стяг

Над Києвом справіку і донині!

Звитяга наша житиме в віках!

Ми переможем! Слава Україні!

(03.03.2022 рік)

***

"Тримайся, моя рідна Україно!" — Наталія Паснак (Мельник)

Тримайся, моя рідна Україно!

Хоч зболена, хоч зранена — живи!

Ми віримо — піднімешся з руїни!

Якщо ми з Богом, що нам вороги?

Тримайся, нене, стій заради діток,

Заради волі, правди, мирних днів.

Ти не одна, розкиданих по світу

мільйони в тебе дочок і синів!

Гуртуються у горі діти й друзі,

Гуртуються на зло всім ворогам!

І перемога вже на виднокрузі,

Бо з нами Бог! І щезне злого план.

Не здайся, моя рідна, Україно!

Не смій вклонитись лютій силі зла.

Лиш перед Богом падай на коліна,

Проси прощення, миру і добра!

Просімо, українці всього світу,

Просімо в Бога прощення щодня.

Щоб Бог дав сили встояти в цій битві,

Щоб милість була Божа і броня!

Щоб взяв Господь, під Божу охорону

Країну нашу зболену, в сльозах.

Щоб ворогам Свою дав перепону,

Щоб зрештою закінчився цей жах!

Бог завжди чує щирі покаяння,

Молитву серця і душевний плач.

Помножмо всі зусилля та благання,

Скажімо кожен: "Господи, пробач..."

Щоб відродилась ненька-Україна,

Щоб у стократ прекрасніша була!

Щоб знав весь світ, кожнісінька країна,

що з нами Бог! Бог миру і добра!

(10 березня 2022 рік)

***

"Слава Україні!" — Борчук Сергій

Будьмо єдині, добрі друзі.

Бог бачить правду і людей.

Стане кінець оцій напрузі,

Шумних від пострілів ночей.

Ми сильні духом, тілом, Богом.

Сильні свободою, мечем.

Соборність усього народу

Гартується, із кожним днем.

Ми спокій будемо тримати,

Терпіння, єдність і слова.

З молитвою применшим втрати,

Врятуєм воїну життя.

Хай лине всюди солов'їна!

Всевишній Неньку береже!

Слава Героям України!

Вкраїнське військо — надміцне!

***

"Єдина Україна" — Дмитро Чередниченко

Нехай ніхто не половинить

Твоїх земель, не розтина,

Бо ти єдина, Україно,

Бо ти на всіх у нас одна.

Одна від Заходу й до Сходу,

Володарка земель і вод –

Ніхто не ділить хай народу,

Бо не поділиться народ.

І козаки, й стрільці січові

За тебе гинули в полях.

У небесах сузір’я Лева

Нам світить на Чумацький Шлях.

Стражденна чаєчко-небого,

Єдині два твої крила.

Виходим, нене, у дорогу,

Аби ти вільною була.

Нехай ніхто не половинить

Твоїх земель, не розтина,

Бо ти єдина, Україно,

Бо ти на світі в нас одна.

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