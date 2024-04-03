Замочите лук перед высадкой в этом растворе – и он вырастет величиной с кулак

Без лука в обиходе никак — об этом знает каждая хозяйка. Поэтому на украинских огородах обычно высаживаются очень большие грядки этого овоща. Опытные огородники поделились маленьким секретом, как увеличить урожай лука в несколько раз. К тому же он будет расти величиной с кулак. И для этого понадобится обычная сода. Рассказываем, как с помощью раствора из соды вырастить большой лук.

Как вырастить лук больших размеров: в чем замочить

Сода помогает ускорить рост лука и положительно влияет на его урожайность. Если замочить лук в растворе из соды, его ростки будут крепкими и сочными. А все потому, что сода способна убивать все болезнетворные бактерии, обитающие на поверхности лука. Благодаря своим антисептическим свойствам сода предотвращает развитие грибковых заболеваний и гнили.

Если замочить лук в содовом растворе, он будет лучше поглощать полезные вещества из почвы, а значит, будет расти значительно более крупным. Такая процедура способствует быстрому прорастанию и формированию большой луковицы, а также защищает овощи от болезней и гнили.

Как приготовить раствор из соды для обработки лука

Для приготовления содового раствора возьмите литр горячей воды, но не кипятка, и насыпьте чайную ложку соды. Перед посадкой замочите лук на 30 минут в этом растворе и накройте емкость одеялом, чтобы смесь оставалась теплой подольше. После такой обработки вы сможете собрать рекордное количество урожая большого лука.

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