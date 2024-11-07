"Замочна скважина" и "лєснічна площадка": как правильно сказать на украинском

В быту мы часто пользуемся суржиком, потому что не знаем правильный перевод некоторых словосочетаний и слов.

Известный языковед Александр Авраменко привел пример двух наиболее употребительных словосочетаний на обозначение того, как мы попадаем домой. Он отметил, что "замочна скважина" и "лєснічна площадка" — это суржик, которым не следует пользоваться, потому что в украинском языке есть соответствия этим словосочетаниям.

Как правильно сказать на украинском языке "замочна скважина" и "лєснічна площадка"

"Лєснічна площадка" — мы привыкли так называть общее пространство перед квартирами или у лестницы в многоквартирном доме. Известный языковед в эфире "Сніданку 1+1" объяснил, что это суржик, на украинском правильно будет "сходовий майданчик". К тому же, в слове "сходовий" ударение должно падать на звук "и".

— мы привыкли так называть общее пространство перед квартирами или у лестницы в многоквартирном доме. Известный языковед в эфире "Сніданку 1+1" объяснил, что это суржик, на украинском правильно будет "сходовий майданчик". К тому же, в слове "сходовий" ударение должно падать на звук "и". "Замочна скважина" — это тоже калька с русского языка, так говорить не стоит. Такое словосочетание используется на обозначение специального проема в дверях, куда втыкается ключ. Правильным вариантом в этом случае будет сочетание слов "замкова щілина". В первом слове ударение будет падать на звук "о".

Читайте также:

Почему нельзя говорить "в том числе", говорим по-украински правильно

Никогда не говорите "яичко всмятку": как правильно называются блюда из яиц на украинском

Как правильно сказать на украинском "горбушка хлеба": есть два благозвучных соответствия