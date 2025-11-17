"Заморозил жену и нашел другую": история супругов, которая всколыхнула Сеть (фото)

Мужчина первой криозбереженной женщины в Китае объяснил, почему нашел новую партнершу Фото иллюстративное / © Getty Images

Реклама

В Китае развернулась нравственная дискуссия вокруг мужчины, чья жена стала первой в стране пациенткой, криогенно сохраненной после смертельного диагноза. Несмотря на это, мужчина начал новые отношения, что вызвало волну осуждения в Сети.

Об этом говорится в scmp.

57-летний специалист спортивной индустрии Гуй Цзюньмин принял решение о криогенном сохранении своей жены Чжан Вэньлянь 2017 года после того, как ей диагностировали рак легких на поздней стадии и врачи прогнозировали всего несколько месяцев жизни. Он считал, что это может дать шанс на ее возвращение в будущем, если наука найдет способ излечить болезнь.

Реклама

Гуй Цзюньмин принял решение о криогенном сохранении своей жены Чжан Вэньлянь в 2017 году Фото: Weibo

Чжан стала первым человеком в Китае, прошедшим процедуру криоконсервации, после подписания 30-летнего контракта с научно-исследовательским институтом Yinfeng Life Science Research Institute, реализующим экспериментальные программы криосбережения.

После смерти жены муж определенное время оставался сам, однако в 2020 году пережил тяжелое нападение подагры и два дня не мог вызвать помощь. После этого, по совету знакомых, он познакомился с женщиной по имени Ван Чунся и начал отношения.

Мужчина, называющий жену единственной в своей жизни, приходит проверять ее криогенную камеру. Фото: Weibo

Гуй признался, что его новая партнерша внимательно заботится о нем, однако признал, что их разница в опыте и социальном статусе создает внутренние сомнения. По его словам, он до сих пор считает жену «незаменимой», а новые отношения назвал «скорее практическими, чем эмоциональными».

Мужчина также выразил обеспокоенность по поводу будущих юридических и моральных последствий: может ли повторный брак в случае гипотетического «возвращения» жены считаться двоеженством, а также кому будут принадлежать активы семьи.

Реклама

История вызвала острую реакцию пользователей соцсетей. Одни называют его «эмоциональным полигамистом», другие считают, что он не до конца разработал утрату и проявляет эгоистический тип любви.

Напомним, ранее мужчина устроил себе месяц цифрового детоксикации. Такой метод принес невероятные изменения: врач назвал прогресс «лучшим, который он никогда не видел» в сферах устойчивого внимания и контроля импульсов.