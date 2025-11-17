- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 419
- Время на прочтение
- 2 мин
"Заморозил жену и нашел другую": история супругов, которая всколыхнула Сеть (фото)
Как криосбережение изменило жизнь мужа и его чувства после потери жены.
В Китае развернулась нравственная дискуссия вокруг мужчины, чья жена стала первой в стране пациенткой, криогенно сохраненной после смертельного диагноза. Несмотря на это, мужчина начал новые отношения, что вызвало волну осуждения в Сети.
Об этом говорится в scmp.
57-летний специалист спортивной индустрии Гуй Цзюньмин принял решение о криогенном сохранении своей жены Чжан Вэньлянь 2017 года после того, как ей диагностировали рак легких на поздней стадии и врачи прогнозировали всего несколько месяцев жизни. Он считал, что это может дать шанс на ее возвращение в будущем, если наука найдет способ излечить болезнь.
Чжан стала первым человеком в Китае, прошедшим процедуру криоконсервации, после подписания 30-летнего контракта с научно-исследовательским институтом Yinfeng Life Science Research Institute, реализующим экспериментальные программы криосбережения.
После смерти жены муж определенное время оставался сам, однако в 2020 году пережил тяжелое нападение подагры и два дня не мог вызвать помощь. После этого, по совету знакомых, он познакомился с женщиной по имени Ван Чунся и начал отношения.
Гуй признался, что его новая партнерша внимательно заботится о нем, однако признал, что их разница в опыте и социальном статусе создает внутренние сомнения. По его словам, он до сих пор считает жену «незаменимой», а новые отношения назвал «скорее практическими, чем эмоциональными».
Мужчина также выразил обеспокоенность по поводу будущих юридических и моральных последствий: может ли повторный брак в случае гипотетического «возвращения» жены считаться двоеженством, а также кому будут принадлежать активы семьи.
История вызвала острую реакцию пользователей соцсетей. Одни называют его «эмоциональным полигамистом», другие считают, что он не до конца разработал утрату и проявляет эгоистический тип любви.
