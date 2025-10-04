ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
297
Время на прочтение
2 мин

Замшевые сапоги ставьте в дальний угол шкафа: идеальная обувь под джинсы, захватившая модниц этой осенью совсем другая

В прошлом году замшевые сапоги завоевали сердца модниц благодаря комфорту и универсальности. Но новый сезон принес неожиданный тренд — кожаные ботильоны с эффектным крокодиловым принтом.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Самые стильные сапоги на осень 2025 года

Самые стильные сапоги на осень 2025 года / © Фото из открытых источников

Сегодня для модного образа совсем не обязательно выбирать натуральную кожу — современный рынок предлагает множество качественных моделей из кожзаменителей. О новой тенденции, уже появляющейся на улицах городов, рассказали редакторы портала Who What Wear.

Сапоги с тиснением под крокодила уже отмечены на модных показах в Лондоне, Милане и Нью-Йорке. Известные инфлюэнсеры и звезды предпочитают классические базовые оттенки, но не обходят и более яркие цвета, как темно-синий или коричневый.

Переливающаяся на солнце лакированная обувь ценится за универсальность и простоту в уходе: кожаные модели легко моются и устойчивы к влаге, тогда как замшевые часто нуждаются в дополнительной химчистке.

Стильные сапоги с тиснением под крокодила / © Фото из открытых источников

Стильные сапоги с тиснением под крокодила / © Фото из открытых источников

Не случайно крокодиловую обувь считают идеальной для сочетания с джинсами. Деним — грубый и практичный материал — создает великолепный контраст с глянцевой кожей и выразительным тиснением. Вместе они формируют гармоничный баланс между непринужденной простотой и роскошью.

Джинсы придают образу свободы и легкости, а кожа с крокодиловым тиснением придает статусность. В паре они работают по принципу high-low fashion — сочетание элегантности и непринужденности. Это идеальный вариант для тех, кто хочет выглядеть стильно, но без излишней вычурности.

На рынке представлены модели на любой вкус: высокие ботфорты с широкой крышей, низкие сапоги на невысоком каблуке и абсолютно плоские варианты — все это в тренде этого сезона.

Дата публикации
Количество просмотров
297
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie