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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Замужество и новая фамилия: какие документы надо менять срочно, а какие можно не трогать вообще

Смена фамилии после бракосочетания требует обновления ключевых документов в четко определенные сроки.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Загранпаспорт

Загранпаспорт / © Associated Press

В Украине после смены фамилии в связи с браком не нужно обновлять все документы. Обязательному переоформлению подлежат украинский и загранпаспорта, водительское удостоверение, свидетельство на авто, а также данные в налоговой и банках.

Об этом сообщили в Центре предоставления административных услуг города Черкассы.

Смена фамилии после брака — какие документы следует заменить

После официальной смены фамилии человеку нужно переоформить ряд документов. В частности, паспорт гражданина Украины следует заменить в течение месяца. Загранпаспорт также нужно обновить.

Водительское удостоверение необходимо переоформить в течение 10 дней. Если человек владеет автомобилем, нужно также заменить свидетельство о регистрации транспортного средства.

Кроме того, об изменении фамилии следует уведомить налоговую службу, банк и другие учреждения, где хранятся персональные данные. В то же время идентификационный код после смены фамилии не меняется.

Какие документы не нужно переоформлять в случае смены фамилии

В то же время смена фамилии не означает, что нужно заменять все документы. В частности, без переоформления можно оставить документы, подтверждающие право собственности на недвижимость, а также документы по образованию и рождению.

Не нужно менять:

  • документы на квартиру, дом или земельный участок;

  • договоры купли-продажи и дарения;

  • свидетельства о праве на наследство;

  • дипломы и аттестаты;

  • свидетельство о рождении.

Зачем хранить документ об изменении фамилии

Документ, подтверждающий факт смены фамилии, важно хранить. В будущем он может понадобиться, чтобы подтвердить принадлежность человеку документов, оформленных по его предыдущей фамилии.

К слову, ранее в ЦПАУ напомнили, что владельцы паспорта-книжечки обязаны вклеивать новое фото в 25 и 45 лет в течение 30 дней, иначе документ становится недействительным. Однако из-за военного положения паспорта с просроченным вклеиванием фото остаются в силе до конца войны. После завершения военного положения дается 30 дней на обновление фото или замену паспорта на ID-карту.

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