Запах духов будет держаться несколько дней: секретный трюк, о котором молчат все продавцы

Как продлить стойкость духов / © pexels.com

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Многие замечают, что даже дорогие духи через несколько часов почти перестают ощущаться. Часто кажется, что проблема в качестве аромата или производителя, хотя на самом деле причина может быть совсем другой. Специалисты парфюмерной индустрии объясняют: стойкость запаха в значительной степени зависит от того, как именно его наносят и как ухаживают за кожей. Существует один простой способ, который давно используют профессиональные консультанты по парфюмерии, но о нем редко упоминают при продаже.

Секрет, значительно продлевающий жизнь аромата

Лучший способ сделать духи более стойкими — наносить их на хорошо увлажненную кожу. Перед использованием парфюма достаточно смазать места нанесения тонким слоем обычного крема или косметического вазелина без запаха.

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Кремовое основание образует на поверхности кожи тонкую защитную пленку, которая замедляет испарение ароматических компонентов. Благодаря этому запах раскрывается постепенно и может ощущаться гораздо дольше, чем на сухой коже.

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Именно сухость кожи является одной из главных причин быстрого исчезновения даже дорогих ароматов.

На какие участки тела наносить духи

Парфюмеры рекомендуют наносить аромат на так называемые теплые точки тела, где кровообращение более активно:

запястья;

шею;

участок за ушами;

сгиб локтя;

ключицы;

внутренняя сторона колен.

Тепло тела помогает композиции постепенно раскрываться в течение дня.

Почему нельзя растирать запястья

Многие люди после нанесения духов автоматически трут одно запястье в другое. Парфюмеры называют это одной из самых распространенных ошибок.

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Трение создает дополнительное тепло, из-за чего верхние ароматические ноты улетучиваются значительно быстрее. В результате композиция теряет свою природную структуру, а запах становится менее стойким. Лучше просто распылить аромат и дать ему высохнуть естественным способом.

Одежда тоже помогает дольше сохранить аромат

На натуральных тканях — хлопке, льне, шерсти или кашемире, духи нередко держатся дольше, чем на коже.

Впрочем, следует соблюдать осторожность со светлой одеждой и шелком. Некоторые духи содержат красители или эфирные масла, которые могут оставлять пятна.

Лучше всего наносить аромат на внутреннюю сторону шарфа, воротника или подкладку верхней одежды.

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