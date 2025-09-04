ТСН в социальных сетях

53
2 мин

Запас на зиму: какие грибы лучше заморозить, какие – сушить, а какие – мариновать

Благодаря правильной заготовке грибов на зиму, они сохранят вкус и аромат.

Вера Хмельницкая
Грибы

Грибы / © Pexels

Сезон грибов продолжается. Это идеальный продукт, который можно хранить по-разному и впоследствии по-разному использовать для приготовления блюд. Замораживание, сушка и маринование – лучшие способы приготовления грибов на зиму.

Кулинары советуют замораживать мелкие грибочки, сушить - "ароматные" - как белые, а мариновать хорошо держащие форму - маслята или опята.

ТСН.ua подготовил вам советы, как заготовить грибы на зиму. Они подойдут для разных видов грибов: от белых и подберезовиков до лисичек и шампиньонов.

Замораживание грибов

Какие грибы лучше всего замораживать: белые грибы, подберезовики, подосиновики, лисички, маслята, шампиньоны.

Очистите грибы от мусора и промойте. Дайте хорошо обсохнуть. Большие грибы нарежьте, а мелкие лучше оставлять целиком.

Варианты замораживания:

  1. Сырые грибы можно сразу разложить по пакетам или контейнерам и поставить в морозилку.

  2. Грибы можно проварить 5-7 мин в подсоленной воде, остудить, отцедить и заморозить.

  3. Грибы немного обжаривают на сухой сковороде без масла. Затем охладить и заморозить в контейнере или в пакетах.

Хранить в морозильнике до 12 месяцев .

Сушка грибов

Какие грибы лучше всего сушить: белые грибы, подберезовики, подосиновики, опята.

Приготовление

  1. Грибы очистите, но не мойте, потому что влага помешает сушке. Нарежьте тонкими пластинками.

  2. Разложите на решетке в духовке, разогретой до 50–60°C. Дверцу духовки немного приоткрыть. Для сушки можно использовать электросушилку.

  3. Грибы должны стать ломкими, но не превратиться в пыль.

Хранить в стеклянных банках или полотняных мешочках в сухом месте до 2 лет .

Маринование грибов

Какие грибы лучше всего мариновать: маслята, опята, шампиньоны, лисички.

Приготовление

  1. Грибы очистите и хорошо промойте. После этого отварите их в подсоленной воде 15–20 мин, снимая пену.

  2. Приготовьте маринад на 1 л воды.

    1 ст. л. соли,

    2 ст. л. сахара,

    3–4 лавровых листа,

    несколько горошин перца,

    3 ст. л. уксуса (9%).

  3. Грибы переведите в банки и залейте маринадом. Закройте крышками, переверните банки и укутайте их.

Хранить в прохладном месте до 12 месяцев .

Напомним, мы писали о том, как правильно заморозить лисички, чтобы грибы сохранили вкус и аромат.

53
