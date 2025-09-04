- Дата публикации
Запас на зиму: какие грибы лучше заморозить, какие – сушить, а какие – мариновать
Благодаря правильной заготовке грибов на зиму, они сохранят вкус и аромат.
Сезон грибов продолжается. Это идеальный продукт, который можно хранить по-разному и впоследствии по-разному использовать для приготовления блюд. Замораживание, сушка и маринование – лучшие способы приготовления грибов на зиму.
Кулинары советуют замораживать мелкие грибочки, сушить - "ароматные" - как белые, а мариновать хорошо держащие форму - маслята или опята.
ТСН.ua подготовил вам советы, как заготовить грибы на зиму. Они подойдут для разных видов грибов: от белых и подберезовиков до лисичек и шампиньонов.
Замораживание грибов
Какие грибы лучше всего замораживать: белые грибы, подберезовики, подосиновики, лисички, маслята, шампиньоны.
Очистите грибы от мусора и промойте. Дайте хорошо обсохнуть. Большие грибы нарежьте, а мелкие лучше оставлять целиком.
Варианты замораживания:
Сырые грибы можно сразу разложить по пакетам или контейнерам и поставить в морозилку.
Грибы можно проварить 5-7 мин в подсоленной воде, остудить, отцедить и заморозить.
Грибы немного обжаривают на сухой сковороде без масла. Затем охладить и заморозить в контейнере или в пакетах.
Хранить в морозильнике до 12 месяцев .
Сушка грибов
Какие грибы лучше всего сушить: белые грибы, подберезовики, подосиновики, опята.
Приготовление
Грибы очистите, но не мойте, потому что влага помешает сушке. Нарежьте тонкими пластинками.
Разложите на решетке в духовке, разогретой до 50–60°C. Дверцу духовки немного приоткрыть. Для сушки можно использовать электросушилку.
Грибы должны стать ломкими, но не превратиться в пыль.
Хранить в стеклянных банках или полотняных мешочках в сухом месте до 2 лет .
Маринование грибов
Какие грибы лучше всего мариновать: маслята, опята, шампиньоны, лисички.
Приготовление
Грибы очистите и хорошо промойте. После этого отварите их в подсоленной воде 15–20 мин, снимая пену.
Приготовьте маринад на 1 л воды.
1 ст. л. соли,
2 ст. л. сахара,
3–4 лавровых листа,
несколько горошин перца,
3 ст. л. уксуса (9%).
Грибы переведите в банки и залейте маринадом. Закройте крышками, переверните банки и укутайте их.
Хранить в прохладном месте до 12 месяцев .
Напомним, мы писали о том, как правильно заморозить лисички, чтобы грибы сохранили вкус и аромат.