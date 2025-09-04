Запас на зиму: какие грибы лучше заморозить, какие – сушить, а какие – мариновать

Грибы / © Pexels

Реклама

Сезон грибов продолжается. Это идеальный продукт, который можно хранить по-разному и впоследствии по-разному использовать для приготовления блюд. Замораживание, сушка и маринование – лучшие способы приготовления грибов на зиму.

Кулинары советуют замораживать мелкие грибочки, сушить - "ароматные" - как белые, а мариновать хорошо держащие форму - маслята или опята.

ТСН.ua подготовил вам советы, как заготовить грибы на зиму. Они подойдут для разных видов грибов: от белых и подберезовиков до лисичек и шампиньонов.

Реклама

Замораживание грибов

Какие грибы лучше всего замораживать: белые грибы, подберезовики, подосиновики, лисички, маслята, шампиньоны.

Очистите грибы от мусора и промойте. Дайте хорошо обсохнуть. Большие грибы нарежьте, а мелкие лучше оставлять целиком.

Варианты замораживания:

Сырые грибы можно сразу разложить по пакетам или контейнерам и поставить в морозилку. Грибы можно проварить 5-7 мин в подсоленной воде, остудить, отцедить и заморозить. Грибы немного обжаривают на сухой сковороде без масла. Затем охладить и заморозить в контейнере или в пакетах.

Хранить в морозильнике до 12 месяцев .

Реклама

Сушка грибов

Какие грибы лучше всего сушить: белые грибы, подберезовики, подосиновики, опята.

Приготовление

Грибы очистите, но не мойте, потому что влага помешает сушке. Нарежьте тонкими пластинками. Разложите на решетке в духовке, разогретой до 50–60°C. Дверцу духовки немного приоткрыть. Для сушки можно использовать электросушилку. Грибы должны стать ломкими, но не превратиться в пыль.

Хранить в стеклянных банках или полотняных мешочках в сухом месте до 2 лет .

Маринование грибов

Какие грибы лучше всего мариновать: маслята, опята, шампиньоны, лисички.

Реклама

Приготовление

Грибы очистите и хорошо промойте. После этого отварите их в подсоленной воде 15–20 мин, снимая пену. Приготовьте маринад на 1 л воды. 1 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, 3–4 лавровых листа, несколько горошин перца, 3 ст. л. уксуса (9%). Грибы переведите в банки и залейте маринадом. Закройте крышками, переверните банки и укутайте их.

Хранить в прохладном месте до 12 месяцев .

Напомним, мы писали о том, как правильно заморозить лисички, чтобы грибы сохранили вкус и аромат.