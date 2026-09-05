Замороженные овощи. / © Freepik

Реклама

Сентябрь — хорошее время, чтобы заполнить морозилку сезонными овощами. Сейчас они максимально доступны и уже не так дороги, как в начале сезона. Замороженные овощи станут идеальным дополнением для приготовления различных блюд в холодный сезон.

Какие овощи сейчас стоит замораживать и как это делать, читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

Замороженные овощи помогут сэкономить не только деньги, но и время: достаточно достать нужную порцию из морозилки и добавить ее в суп, рагу, запеканку или другое блюдо. В то же время сейчас, говорят хозяйки, важно подготовить овощи к замораживанию, подобрать удобную упаковку и соблюдать сроки хранения.

Реклама

Помидоры

Помидоры — один из самых простых овощей для замораживания. Они подойдут для борща, супов, подливок, соусов, тушеного мяса, овощной икры, пасты и пиццы.

Для приготовления супов и соусов томаты можно замораживать целиком. Плоды следует помыть, хорошо обсушить и положить в пакеты.

Помидоры замораживают порциями, порезав кубиками либо измельчить блендером. Можно также сделать томатное пюре и разлить его в контейнеры или силиконовые формы для льда.

Срок хранения: примерно 8–12 месяцев.

Реклама

Болгарский перец

Перец отлично замораживается и в таком виде отлично подходит для супов, рагу, соусов, омлетов, пиццы, тушеных овощей.

Перед замораживанием овощи нужно промыть, обсушить, удалить плодоножки и семена. В зависимости от использования перец нарезают соломкой, кубиками или половинками. Для фаршированного перца удобно замораживать целые плоды или половинки.

Перец лучше разлагать небольшими порциями в плотные пакеты для замораживания или контейнеры.

Срок хранения: около 8–12 месяцев.

Реклама

Баклажаны

Баклажаны также замораживают на зиму. Овощи подойдут для приготовления икры, рагу, овощных закусок, соусов, пасты или супов-пюре. Впрочем, в процессе замораживания есть некоторые нюансы.

Баклажаны лучше не замораживать сырыми кусками, потому что после размораживания они могут стать водянистыми. Лучше всего предварительно запечь, обжарить или бланшировать.

Для универсальной заготовки баклажаны следует нарезать кружочками или кубиками, посолить и оставить на 15–20 мин. После этого их следует промыть и обсушить. Затем — обжарить или запечь, охладить и заморозить порциями.

Также можно запечь баклажаны целиком. Затем охладить, очистить и разложить мякоть по небольшим контейнерам.

Срок хранения: около 6-8 месяцев.

Цветная капуста

Цветную капусту перед замораживанием следует бланшировать, чтобы сохранить вкус, цвет и структуру овоща. После размораживания ее можно добавить к супам, запеканкам, овощным рагу, омлетам, гарнирам.

Капусту следует разобрать на небольшие соцветия, промыть и опустить до кипящей воды на 2–3 мин. Затем ее сразу нужно переложить в холодную воду, хорошо обсушить.

Соцветие можно сначала разложить на доске в один слой и подморозить, затем пересыпать в пакет. Да они не слипнутся.

Срок хранения: около 8–12 месяцев.

Брокколи

Брокколи перед замораживанием также лучше бланшировать. Ее можно добавлять к супам, омлетам, запеканкам, овощному рагу, пасте.

Капусту следует разобрать на небольшие соцветия, промыть и опустить в кипящую воду на 2–3 мин. Затем переложить в холодную воду. После этого брокколи нужно хорошо обсушить.

Соцветия можно разложить в замораживающие пакеты или контейнеры небольшими порциями. Чтобы брокколи не слиплась, разложите на доске в один слой и немного подморозьте, а затем пересыпьте в пакеты.

Срок хранения: около 8-12 месяцев.

Стручковая фасоль

Стручковую фасоль также следует бланшировать перед замораживанием. Ее можно использовать для овощных рагу, супов, гарниров, омлетов, запеканок, тушить с овощами.

Сначала стручки следует промыть, обсушить и обрезать кончики, а также разрезать на куски по несколько сантиметров. Затем опустите фасоль в кипящую воду на 2–3 мин, затем положите в холодную воду, а затем хорошо обсушите.

Замораживать фасоль удобнее всего порциями в плотных пакетах. Следует максимально выпустить из пакета воздух, чтобы овощи не покрывались большим количеством льда.

Срок хранения: около 8–12 месяцев.

Кукуруза

Кукурузу удобно замораживать зернами, чтобы зимой не тратить время на разбор кочанов. Ее можно добавлять к салатам, супам, пицце, рису, рагу, омлетам. Добавлять к горячим блюдам можно без полного размораживания.

Сначала с начала следует срезать зерна. При необходимости их можно бланшировать 2–3 мин. Затем охладить и хорошо обсушить. Если кукуруза молодая, ее можно заморозить и без предварительного бланширования.

Подготовленные зерна можно разложить в пакеты небольшими порциями. Также кукурузу замораживают на началах.

Срок хранения: около 10-12 месяцев.

Напомним, мы писали о том, как правильно заморозить ягоды на зиму

Новости партнеров