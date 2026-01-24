Запас воды во время отключений: сколько литров нужно человеку в сутки

Запас воды / © pixabay.com

Во время длительных отключений света и перебоев с централизованным водоснабжением личная гигиена становится настоящим испытанием. В то же время пренебрежение элементарными правилами чистоты повышает риски распространения кишечных и респираторных инфекций.

ТСН.ua собрал советы специалистов Центра общественного здоровья о том, как подготовить запас воды и поддерживать личную гигиену во время отключений водоснабжения.

Сколько воды нужно человеку в сутки

По рекомендациям специалистов, одному взрослому человеку в среднем необходимо около трех литров питьевой воды в день. Кроме этого, еще 10-12 литров нужны для приготовления пищи, мытья рук, чистки зубов и других бытовых и гигиенических нужд.

Самый простой способ подготовиться к возможным отключениям — заблаговременно сформировать запас воды минимум на трое суток для каждого члена семьи. Для этого подойдет бутилированная вода или вода из-под крана, набранная в канистры или бутыли.

Перед наполнением емкости советуют тщательно вымыть с моющим средством и хорошо прополоскать. Хранить воду следует в темном и прохладном месте — при таких условиях чистая вода в чистой таре может оставаться безопасной для бытового использования длительное время. По возможности стоит договориться с соседями и организовать общий запас воды.

Где взять воду, если запасов нет

Если централизованное водоснабжение отсутствует во всем районе, местные власти могут организовывать подвоз воды. Актуальную информацию советуют отслеживать на официальных ресурсах общин и в медиа.

Другой вариант — обратиться за помощью к родным или знакомым, проживающим в другой части населенного пункта, где вода подается.

Чем дополнить запасы для гигиены

В случае отсутствия воды для мытья рук можно использовать антисептики с содержанием спирта 60-80%. Обрабатывать руки нужно в течение 20-30 секунд. В то же время специалисты отмечают: антисептики не всегда эффективны — в частности, если руки заметно загрязнены или жирные, а также против отдельных вирусов, бактерий и опасных химических веществ.

Особенно важно соблюдать гигиену после посещения туалета, смены подгузников младенцу и перед любым контактом с пищей.

В доме также стоит иметь достаточный запас туалетной бумаги, мыла, подгузников и средств менструальной гигиены. Дополнительно могут пригодиться влажные салфетки, одноразовый сухой душ и перчатки. Если же нет ни мыла, ни антисептиков, мытье рук только водой все равно лучше, чем полное отсутствие гигиены.

Что делать, если есть только холодная вода

По данным Центра общественного здоровья, холодная и теплая вода одинаково эффективны для удаления микробов и вирусов при условии использования мыла. Правда, в холодной воде мыло пенится медленнее, поэтому на мытье рук нужно немного больше времени — 40-60 секунд.

В холодное время года длительное использование холодной воды может вызывать дискомфорт и проблемы с кожей. Если нет других вариантов, воду можно подогреть в металлической посуде на туристической газовой горелке. При этом специалисты предостерегают: использовать следует только сертифицированные горелки и баллоны, следовать инструкциям производителя, обеспечивать вентиляцию и регулярно проверять исправность оборудования.

