Запаситесь уже сейчас: какие консервы на зиму украинцам советуют купить

Эта зима может снова стать серьезным испытанием, а потому специалисты советуют запастись некоторыми продуктами уже сейчас.

Многие украинцы начали делать запасы на зиму уже в начале осени. И эта стратегия достаточно правильна, ведь если враг и дальше будет атаковать объекты энергетики, стоит иметь на кухне такие продукты, которые можно потреблять без электроэнергии.

Чем нужно запасаться на зиму

Конечно, прежде всего, о чем нужно подумать, это мясо, которое не будет портиться. Обязательно приобретите рыбные или мясные консервы, которые можно добавлять в блюда. Хорошо, если их можно есть, не разогревая.

Консервированный тунец будет смаковать с макаронами, а вот в картошку берите тушенку. Можно взять и несколько банок паштетов. Однако здесь нужно следить за сроком их годности.

Специалисты советуют обязательно приобрести шпроты в масле, сардинах и кильках в томате. Шпроты – отличный вариант для бутербродов, несколько идеально подойдет для гарнира, а вот сардины вообще очень полезны консервы, из которых можно приготовить вкусный салат.

Не забывайте, что консервы бывают не только рыбными или мясными. Запаситесь бобовыми, овощными, грибными фруктовыми и молочными. Некоторые из них можно будет использовать для салата, другие отлично заменят фрукты, а бобовые вообще универсальны, ведь они очень питательны, а потому помогают подкрепиться на несколько часов.

Консервы – это не единственные продукты, которыми вы можете запастись на зиму уже сейчас. Не забудьте о хлебцах, которые заменят хлеб, разнообразные крупы, печенье, сгущенку, кофе, чай, сахар, соль, муку, масло, конфеты, мед и халву. Все эти продукты долго сохраняются и помогут в любых условиях создать полноценное питание.

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