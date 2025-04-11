Запасы скумбрии в мире заканчиваются: диетологи назвали основные альтернативы, которыми можно ее заменить

Чем можно заменить скумбрию / © Pixabay

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Специалисты бьют тревогу: запасы скумбрии стремительно уменьшаются и уже приближаются к критическому пределу. В справочнике Good Fish Guide его больше не считают стабильным вариантом для потребления, сообщают в The Guardian. Представители Общества охраны моря (MCS) подчеркивают, что из-за чрезмерного улова, в частности в Норвегии и Великобритании, людям следует выбирать более ответственную альтернативу — например, сельдь.

Ежегодно Общество охраны моря (MCS) публикует обновленное руководство Good Fish Guide, которое оценивает различные виды рыбы по степени их отлова и влияния на окружающую среду. Когда-то многочисленная и относительно стабильная северо-восточная атлантическая скумбрия за последние четыре года начала стремительно терять свои позиции — ее улов превышает допустимые пределы в среднем на 23%.

Скумбрия находится под чрезвычайно сильным давлением из-за интенсивного улова в разных странах, и ее численность стремительно уменьшается — скоро популяция уже не сможет самостоятельно восстанавливаться. Мы видим длительную тенденцию к понижению, и рыба приближается к критическому пределу. Нужны срочные шаги: правительство Великобритании должно объединить усилия с другими государствами, чтобы установить квоты на отлов в соответствии с научными рекомендациями, заявила менеджер справочника Good Fish Guide из MCS Элис Мур.

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Чем можно заменить скумбрию

Руководство Good Fish Guide предлагает удобную систему ориентации для потребителей и бизнеса: цветную шкалу и балльную отметку от 1 до 5. Зеленый цвет (баллы 1 или 2) сигнализирует, что рыба вылавливается устойчиво и без ущерба для популяции. Желтый (оценки 3 или 4) свидетельствует о необходимости улучшения методов отлова. А красный цвет (оценка 5) — это тревожный сигнал, призывающий избегать как потребления, так и отлова этого вида. Для супермаркетов и заведений общепита рекомендованы только те виды рыб, которые имеют оценку от 1 до 3.

Благотворительная организация советует заменить скумбрию более устоявшимися вариантами — в частности, сельдью, выловленной в Северном море и восточном канале, а также сардинами из Корнуолла. Кроме того, в MCS рекомендуют потреблять мидии, поскольку их выращивание не вредит ни океанам, ни экосистемам в целом.

Также эксперты напоминают, что так называемые “морские деликатесы большой пятерки” — щепа, пикша, лосось, тунец и креветки — находятся на грани допустимого отлова. Вместо этого стоит обратить внимание на менее популярные, но экологически безопасные альтернативы, например хек и морская капуста — их запасы остаются стабильными.