Запомните эти фразы: помогут прервать любой неприятный разговор

Конечно, можно до последней капли терпеть неприятного собеседника. Но лучше научиться правильно выходить из неудобной ситуации.

Если разговор скучен и длился

Что нужно сказать: "На самом деле вы рассказываете очень интересные вещи, поэтому жаль, что я вынужден уйти. Спасибо за общение".

Почему эта фраза отлично подходит? Сначала вы используете так называемое "эмоциональное поглаживание", а потом указываете, что вам жалко. В заключение вы говорите, что завершаете разговор не потому, что он скучен, а по важным причинам. Да еще и благодарите в финале. Так выходит, что контакт прерывается на положительных эмоциях.

Если человек выдвигает предложение или просьбу, но вы хотите отказать

Эта фраза особенно будет полезна, если вас не слышат. Что нужно сказать: "Я уже дважды тебе ответил, что нет возможности, а ты вроде бы не слышишь. Извини, это уже не просьба, я чувствую давление и это мне неприятно. Давай на этом остановимся."

Почему эта фраза отлично подходит? Если манипулятор пытается оказывать на вас психологическое давление, вы своим ответом перенесете внимание по предмету просьбы на сам процесс, открывая, что человек действует манипулятивно.

Если разговор перерос в конфликт

Как изменить тему разговора / Фото: Unsplash

Что нужно сказать: "Мы сейчас теряем конструктивность, предлагаю завершить разговор на этом, то будет лучше. Лично я сейчас не готов/а продолжать общение".

Почему эта фраза отлично подходит? В ней используется слово "конструктивность", звучащее миролюбиво, а не воинственно. Затем подается информация о завершении разговора, которая выглядит как предложение. Конечно, человек может находиться в таком состоянии, когда он будет продолжать конфликт. В таком случае вам поможет фраза "Я понимаю тебя, твои чувства, но давай потом поговорим, на свежую голову". Ни в коем случае не просите собеседника успокоиться, это лишь усугубит ярость.

Если собеседник близок человек, который постоянно жалуется

Если вы разговариваете по телефону, можете сказать что-то вроде: "Да, я понимаю тебя, действительно неприятная ситуация. Ой, у меня вторая линия, не могу сейчас говорить, позвоним!" В противном случае поможет фраза: "Что-то от наших с тобой тем сейчас все настроение исчезнет. Представляешь, я недавно была на лекции, там очень подробно рассказывали, что мы должны следить за своей речью, поскольку она связана с мышлением, а мышление с эмоциями. Негативными фразами человек сам себя программирует на негатив. Предлагаю и нам с тобой включиться в эту эстафету. Так не хочется говорить о плохом".

Эта фраза хороша тем, что вы смягчаете ситуацию, ссылаясь на авторитет какого-нибудь эксперта, будто говорите это не от себя.

Если близкие задают некорректные вопросы ("когда замуж" или "когда рожать")

Что нужно сказать: "Прошу тебя, выбери другой способ выражения своей любви ко мне. Твоя тревога мешает мне и портит настроение. Очень прошу тебя избегать этих тем."

Очень важно вовремя сказать "нет" бестактному поведению, даже если оно исходит от наших ближайших людей.

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