Запомните эти секреты: как китаянки убирают в доме, чтобы всегда было чисто

К сожалению, уборка – это такое дело, которое редко кого-то обходит. Иногда им приходится заниматься всем. На еженедельную уборку у нас уходит очень много времени, которое мы могли бы потратить с пользой для себя. Потому этот процесс так хочется упростить.

Сделать это можно, вдохновившись опытом проведения уборки китаянок. Женщины в Китае точно знают, что делать, чтобы в доме было всегда чисто, не тратя на это все свое свободное время.

Постельное белье

В Китае часто одеяло пришито к подковре, поэтому они стираются вместе. Конечно, для такой стирки требуется большой барабан, а сушка занимает немного больше времени, чем обычно, но зато одеяло у китаянок очень чистое.

В Украине мы привыкли стирать подковру отдельно, а одеяла иногда сдавать в химчистку или крайне редко очищать в стиральной машине. И зря. Ведь на самом деле у них скапливается очень много пылевых клещей и грязи.

Еще один интересный момент – в Китае принято сначала стелить простыню, потом класть матрас, дальше покрывало, а уже после этого подушки и одеяло. Считается, что так гораздо удобнее.

Для чистоты ванной комнаты

Как сделать так, чтобы в доме всегда было чисто / Фото: Pexels

К этой комнате в доме в Китае относятся с особой заботой. Они никогда не моют отдельно ванную, зеркало, раковину. Китаянки привыкли к этому процессу подходить комплексно. Сначала они выносят из ванной комнаты все, что может мешать процессу уборки. Затем надевают специальные тапочки, которые имеют дырки на подошве, через которые будет стекать вода. А потом чистят все и сразу. Конечно же до полного блеска.

В Китае, кстати, во многих домах устанавливают раковины увлекательной формы. Под ливнем расположено ведро с решеткой, куда попадает весь осадок. Во время уборки он выбрасывается в мусор. Таким образом, в Китае вода проходит еще одну степень фильтрации и не нужно пользоваться вантузом.

А что с генеральной уборкой

Китайцев можно назвать довольно чистоплотным народом, поэтому генеральную уборку они проводят всего раз в год. Называется этот процесс "так сао чу" и всегда приходится на период перед началом Нового года по лунному календарю.

Даже здесь есть интересная особенность: китаянки наматывают на метлу или швабру нейлоновые колготки, а затем таким самодельным устройством обмахивают все поверхности в доме. Это довольно удобно, ведь пыль притягивается к швабре благодаря статическому электричеству, а не разлетается по всей комнате. Хоть это и выглядит довольно странно, но на практике действительно приносит результат.

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