Как постоянно поддерживать чистоту в доме / © pixabay.com

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Одна из основных привычек – не откладывать уборку на потом. Например, посуда сразу моется или ставится в посудомоечную машину после еды, а одежда складывается, а не остаются груды на стуле. Это помогает избежать накопления хаоса, делает пространство более чистоплотным и уменьшает необходимость заниматься большой уборкой позже.

Еще один полезный принцип – ежедневное "обновление". Достаточно потратить всего 15 минут в день для выполнения простых задач: протереть поверхности, убрать в ванной, пропылесосить или вынести мусор. Это не заменит полноценную уборку, но именно такие маленькие шаги позволяют поддерживать порядок и не допускать превращения дома в беспорядок.

Также специалисты советуют внимательно относиться к выбору декора. Слишком много ваз, свечей и фоторамок могут перегрузить пространство, поэтому лучше организовать сезонную смену деталей. Например, хранить по отдельной коробке для каждого времени года и обновлять оформление в соответствии с сезоном.

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