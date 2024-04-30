Запомните и ни в коем случае не добавляйте это в компостную яму: кое-что может даже навредить

Благодаря компостированию можно превратить отходы из кухни или двора в нечто полезное. Однако следует помнить, что не все материалы одинаково подходят для компостной ямы.

Некоторые пищевые отходы могут создавать неприятный запах, к тому же привлекающий вредителей. В то же время не все растения и плоды могут быть полезны. Поэтому очень важно запомнить, что нельзя бросать в компостную яму.

Нельзя класть в компост

Остатки луковицы, черствый хлеб, яичная скорлупа, кожура цитрусовых – эти пищевые отходы вы можете смело бросать в компостную яму. Однако помните, что лучше добавлять небольшое их количество.

В то же время, не рекомендуется класть в компоста:

Рыбные и мясные отходы — запах гниющего мяса или испорченных морепродуктов отвратительный. Дополнительно он будет привлекать разнообразных вредителей, в частности крыс, мух, домашних и диких животных. Масло, масло, молочные продукты — по этим причинам следует избегать и таких продуктов, как молоко, сметана, йогурт, сыр и т.д. Исключите и обработанные продукты, содержащие много жиров. Древесина или растения, обработанные пестицидами или консервантами, остатки таких химикатов могут также убить и организмы, благодаря которым происходит процесс компостирования. После добавления компоста в качестве удобрения он может навредить растениям в вашем саду или на огороде. То же правило касается древесины, которая была обработана лаком или краской. Остатки грецкого ореха – если большинство необработанных отходов древесины использовать можно, то корни, листья, ветки, кожуры плодов грецкого ореха под запретом. Они содержат юглон – природное вещество, которое замедляет процесс роста большинства растений. Некоторые культуры, в частности помидоры, перец, капусту, азалию, калину, гортензию, она может даже убить. Хотя под влиянием тепла и времени юглон постепенно рушится и становится нетоксичным, все же лучше не рисковать. Пораженные насекомыми, больные растения — вредители могут выжить в домашних компостных ямах, ведь для уничтожения их нужна температура от 60°С до 63°С в течение нескольких дней. Сорняки, которые могут прорасти — если у сорняков уже созрели семена, лучше не выбрасывать их в компостную яму. Когда вы в следующем году разложите компост на огороде, эти семена прорастут. Древесный уголь – хотя некоторые и рекомендуют добавлять небольшое количество пепла из камина или уличного костра, от древесной золы лучше отказаться. В этом материале содержится много серы, из-за которой компост станет слишком кислым. А химические вещества, содержащиеся в угле, навредят растениям. Кошачьи и собачьи отходы — они могут превратить конечный продукт в опасные отходы, ведь животные могут быть переносчиками паразитов и бактерий.

Неожиданные отходы, которые можно бросать в компостную яму

Что можно бросать в компостную яму / Фото: Unsplash

Есть некие материалы, о которых можно даже и не предположить, что они подходят для использования в компостной яме. В частности, вы можете смело бросать аквариумные растения, мех и волосы, использованные бумажные полотенца и салфетки, отходы домашнего пивоварения, подгоревший или испорченный попкорн, старые специи и травы, зубочистки и деревянные палочки для еды, бумажные и картонные тарелки.

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