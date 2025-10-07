Запомните раз и навсегда: какие цветы нужно выкапывать осенью, а какие лучше оставить зимовать

Какие цветы выкапывать на зиму / © Фото из открытых источников

Для садоводов середина осени — это не только время любования последним цветением клумбы, но и период ответственной работы. Ведь именно в октябре решается судьба многих цветов: какие останутся в земле зимовать, а какие нужно выкопать, чтобы весной они снова радовали своим пышным цветением. Ибо даже одно неправильное решение может стоить вам любимых растений.

Какие цветы нужно обязательно выкапывать осенью

Георгины не переносят даже легких заморозков. Если оставить клубни в земле, они быстро загниют. Выкапывайте их после первых заморозков, когда стебли начнут темнеть. Затем дайте подсохнуть, осторожно очистите от земли и храните в прохладном помещении при температуре +3…+6°C, пересыпав опилками или песком.

Гладиолусы тоже боятся холода. Через неделю после того, как закончилось цветение, луковицы следует выкопать, просушить и отделить детки от основных луковиц. Хранить лучше всего в сухом месте с доступом воздуха. Если оставить гладиолусы в земле, влага и мороз уничтожат весь посадочный материал.

Бегония. После цветения клубневую бегонию нужно выкопать, обрезать стебли и высушить. Хранят клубни в бумажных пакетах или ящиках с опилками до весны. Если оставить ее в почве, зимой клубень просто загниет.

Канны. Эти экзотические растения совершенно не приспособлены к морозам. После первых заморозков канны выкапывают, очищают от земли и оставляют на просушку. Хранить следует в сухом подвале или погребе, чтобы весной они снова дали мощные побеги.

Какие цветы лучше оставить в земле на зиму

Тюльпаны, нарциссы, крокусы и гиацинты. Луковичные весенние цветы прекрасно зимуют в земле. Напротив, выкапывание осенью может повредить корневую систему. Главное, выбрать хорошо дренированную почву и укрыть участок слоем мульчи или сухих листьев, чтобы уберечь цветы от промерзания.

Пионы. Многолетние пионы прекрасно зимуют в почве. Им нужно только обрезать стебли на высоту 10 см и замульчировать прикорневую зону. Если выкопать пионы без надобности, весной они могут болеть или даже не зацвести.

Лилии — только исключения нуждаются в выкапывании. Большинство сортов лилий хорошо зимуют прямо в земле, если она не переувлажнена. Выкапывать следует только теплолюбивые сорта — восточные и трубчатые, которые могут не выдержать сильных морозов.

Перед тем, как выкапывать любой цветок, убедитесь, что его клубни или луковицы созрели. Незрелый материал плохо хранится и может погибнуть зимой. А для остающихся в земле обязательно сделайте легкое укрытие из торфа, хвои или сухих листьев.