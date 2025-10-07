ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
164
Время на прочтение
2 мин

Запомните раз и навсегда: какие цветы нужно выкапывать осенью, а какие лучше оставить зимовать

Советы опытных садоводов помогут вам избежать ошибок и сохранить любимые растения.

Какие цветы выкапывать на зиму

Какие цветы выкапывать на зиму / © Фото из открытых источников

Для садоводов середина осени — это не только время любования последним цветением клумбы, но и период ответственной работы. Ведь именно в октябре решается судьба многих цветов: какие останутся в земле зимовать, а какие нужно выкопать, чтобы весной они снова радовали своим пышным цветением. Ибо даже одно неправильное решение может стоить вам любимых растений.

Какие цветы нужно обязательно выкапывать осенью

  • Георгины не переносят даже легких заморозков. Если оставить клубни в земле, они быстро загниют. Выкапывайте их после первых заморозков, когда стебли начнут темнеть. Затем дайте подсохнуть, осторожно очистите от земли и храните в прохладном помещении при температуре +3…+6°C, пересыпав опилками или песком.

  • Гладиолусы тоже боятся холода. Через неделю после того, как закончилось цветение, луковицы следует выкопать, просушить и отделить детки от основных луковиц. Хранить лучше всего в сухом месте с доступом воздуха. Если оставить гладиолусы в земле, влага и мороз уничтожат весь посадочный материал.

  • Бегония. После цветения клубневую бегонию нужно выкопать, обрезать стебли и высушить. Хранят клубни в бумажных пакетах или ящиках с опилками до весны. Если оставить ее в почве, зимой клубень просто загниет.

  • Канны. Эти экзотические растения совершенно не приспособлены к морозам. После первых заморозков канны выкапывают, очищают от земли и оставляют на просушку. Хранить следует в сухом подвале или погребе, чтобы весной они снова дали мощные побеги.

Какие цветы лучше оставить в земле на зиму

  • Тюльпаны, нарциссы, крокусы и гиацинты. Луковичные весенние цветы прекрасно зимуют в земле. Напротив, выкапывание осенью может повредить корневую систему. Главное, выбрать хорошо дренированную почву и укрыть участок слоем мульчи или сухих листьев, чтобы уберечь цветы от промерзания.

  • Пионы. Многолетние пионы прекрасно зимуют в почве. Им нужно только обрезать стебли на высоту 10 см и замульчировать прикорневую зону. Если выкопать пионы без надобности, весной они могут болеть или даже не зацвести.

  • Лилии — только исключения нуждаются в выкапывании. Большинство сортов лилий хорошо зимуют прямо в земле, если она не переувлажнена. Выкапывать следует только теплолюбивые сорта — восточные и трубчатые, которые могут не выдержать сильных морозов.

Перед тем, как выкапывать любой цветок, убедитесь, что его клубни или луковицы созрели. Незрелый материал плохо хранится и может погибнуть зимой. А для остающихся в земле обязательно сделайте легкое укрытие из торфа, хвои или сухих листьев.

