Запомните раз и навсегда: почему яйца после варки нельзя класть в холодную воду

Как правильно охлаждать вареные яйца / © pixabay.com

Реклама

Многие хозяйки убеждены, что холодная вода после варки — лучший способ остановить процесс приготовления яиц и сделать чистку скорлупы легкой. Этот совет повторяют целые поколения, но на самом деле он не так уж безопасен. Некоторые кулинары и диетологи предостерегают: резкий температурный перепад может не только испортить яйца, но и сделать их вредными для здоровья. Так что разбираемся, почему нельзя класть горячие яйца в холодную воду и как правильно охлаждать их после варки.

Почему не стоит опускать горячие яйца в холодную воду

Резкий перепад температур разрушает структуру белка. Когда горячее яйцо попадает в ледяную воду, белок сжимается неравномерно. Внутри образуются микротрещины, из-за которых белок может отделиться от желтка или стать резиновым. В результате яйцо теряет нежность и естественную текстуру.

Появляется серо-зеленый ободок вокруг желтка. Из-за контакта горячего белка с холодом в яичной массе происходит химическая реакция между серой и железом. Именно поэтому желток приобретает неаппетитный серый цвет, это признак неправильного охлаждения. Хотя такое яйцо не всегда опасно, однако его внешний вид и вкус портятся.

Может треснуть скорлупа. Холодная вода вызывает резкое сжатие скорлупы, из-за чего она лопается. Даже невидимые трещины позволяют бактериям проникать во внутрь. Если яйца затем хранятся несколько дней, они быстрее портятся, даже в холодильнике.

Утрата пользы. Некоторые витамины, в частности, группы B, плохо переносят резкие перепады температур. Они частично разрушаются, если яйца мгновенно охладить очень холодной водой.

Как правильно охлаждать вареные яйца