Запомните раз и навсегда: почему яйца после варки нельзя класть в холодную воду

То, что многие считают лайфхаком, на самом деле вредит продукту. Холодная вода после варки — не союзник, а враг качественных яиц. Чтобы сохранить вкус, пользу и привлекательный вид, охлаждайте яйца постепенно.

Вера Хмельницкая
Как правильно охлаждать вареные яйца

Как правильно охлаждать вареные яйца / © pixabay.com

Многие хозяйки убеждены, что холодная вода после варки — лучший способ остановить процесс приготовления яиц и сделать чистку скорлупы легкой. Этот совет повторяют целые поколения, но на самом деле он не так уж безопасен. Некоторые кулинары и диетологи предостерегают: резкий температурный перепад может не только испортить яйца, но и сделать их вредными для здоровья. Так что разбираемся, почему нельзя класть горячие яйца в холодную воду и как правильно охлаждать их после варки.

Почему не стоит опускать горячие яйца в холодную воду

  • Резкий перепад температур разрушает структуру белка. Когда горячее яйцо попадает в ледяную воду, белок сжимается неравномерно. Внутри образуются микротрещины, из-за которых белок может отделиться от желтка или стать резиновым. В результате яйцо теряет нежность и естественную текстуру.

  • Появляется серо-зеленый ободок вокруг желтка. Из-за контакта горячего белка с холодом в яичной массе происходит химическая реакция между серой и железом. Именно поэтому желток приобретает неаппетитный серый цвет, это признак неправильного охлаждения. Хотя такое яйцо не всегда опасно, однако его внешний вид и вкус портятся.

  • Может треснуть скорлупа. Холодная вода вызывает резкое сжатие скорлупы, из-за чего она лопается. Даже невидимые трещины позволяют бактериям проникать во внутрь. Если яйца затем хранятся несколько дней, они быстрее портятся, даже в холодильнике.

  • Утрата пользы. Некоторые витамины, в частности, группы B, плохо переносят резкие перепады температур. Они частично разрушаются, если яйца мгновенно охладить очень холодной водой.

Как правильно охлаждать вареные яйца

  1. После варки оставьте яйца в горячей воде на 3-5 минут, чтобы выровнялась температура.

  2. Затем замените горячую воду на умеренно тёплую, постепенно снижая температуру.

  3. Только когда яйца охладятся до комнатной температуры, можно ополоснуть их прохладной водой.

  4. Для легкой очистки добавьте в воду щепотку соли или ложку уксуса — скорлупа отойдет сама.

