Запомните три правила: как правильно писать названия праздников на украинском языке

Соблюдая определенные правила, вы сможете правильно и грамотно писать названия праздников и торжественных событий в украинском языке.

Когда мы говорим о праздниках, иногда задумываемся, как правильно их писать — с прописной или строчной.

Языковед Александр Авраменко объяснил, как пишутся названия праздников. Правописание названий праздников зависит от "масштаба". Если это частный праздник – то писать нужно сj строчной буквы. Например, когда вы хотите кого-нибудь поздравить с днем рождения.

"Частные праздники пишем сj строчной буквы, например, день рождения. А вот с государственными праздниками иначе", — отметил он.

Эксперт добавил, что если название состоит из двух или более слов, то только первое слово следует писать с прописной буквы. Например:

Новый год

День учителя

День памяти и примирения

Однако есть три государственных праздника, которые следует писать с прописной буквы каждое слово. Среди таких праздников языковед вспомнил:

День Конституции Украины

День Соборности Украины

День независимости Украины

В названиях этих праздников все слова будут начинаться с прописной буквы.

Раньше мы писали, как правильно обращаться к чужим детям на украинском языке. Больше об этом читайте в новости.

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