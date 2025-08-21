"Запрещенный" библейский текст объясняет, как Иисус умер и воскрес

Иисус Христос / © dailymail.co.uk

В неканоническом Евангелии от Никодима, известном Деяния Пилата, подробно описывается смерть и воскресение Иисуса Христа.

Об этом пишет издание Irish Star.

В этом «запретном» библейском тексте упоминается одна ключевая фигура, которой нет в Новом Завете, — римский сотник Лонгин.

Никодим изображает Лонгина как воина, который прокалывает бок Иисуса копьем во время распятия. Именно в этот момент он прозрел, когда его глаза были забрызганы кровью и водой, которые текли от самого Христа.

Этот недооцененный персонаж описан как воин, стоящий на страже у тела Иисуса в гробнице. Этот рассказ говорит о том, что Лонгин отклонил взятку от еврейских властей, провозгласив Христа «истинным Сыном Божьим» после землетрясения, произошедшего после смерти Иисуса.

Достоверность этого Евангелия является предметом широких дискуссий, многие сомневаются, что его написал Никодим, которого упоминает апостол Иоанн как одного из последователей Христа. Некоторые предполагают, что этот рассказ о смерти и воскресении Иисуса был написан неизвестным автором между 400 и 500 годами после его смерти.

Вот почему этого текста больше нет в Библии, несмотря на то, что образ Лонгина увековечен в потрясающей статуе, расположенной под базиликой Петра в Ватикане.

