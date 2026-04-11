Запрещено ли женщинам идти в церковь на Пасху без платка: священник дал четкий ответ

Жестких запретов на одежду в церкви нет, но есть рекомендации и общие принципы уважения.

Церковь.

Церковь. / © Associated Press

В канун Пасхи вспыхивают споры: обязательно ли женщинам одевать платок в церковь и можно ли приходить в штанах. В частности, на освящение пасхальных корзин.

Действительно ли существуют строгие правила внешнего вида в храме, и могут ли из-за одежды не допустить к освящению, рассказал священник Православной Церкви Украины и военный капеллан Тарас Видюк в интервью «Телеграфу» .

Прежде всего, говорит священник, следует помнить, что внешний вид не должен быть помехой для посещения храма. Ведь Господь смотрит, прежде всего, на сердце человека, а не на то, в чем он одет.

«Наличие платка для женщин, выбор юбки или брюки — не важен. Главное это внутреннее состояние человека, с которым он приходит в храм. Поэтому не допустить к освящению пасхи никто не может», — подчеркнул Тарас Видюк.

По его словам, следует сосредоточиться на духовном смысле праздника Воскресения Христова и искренности молитвы. Следует помнить, что церковь – это не просторное суровых дресс-кодов.

Если вы решили зайти в церковь в штанах или без головного убора, это не грех или основание для отказа в таинствах или обрядах, пояснил Тарас Видюк.

Заметим, что традиция покрывать голову и носить юбку пришла с давних времен и долго считалась нормой. Но это культурная традиция, а не жесткое требование веры.

Но есть негласные правила – этика поведения в храме:

  • не стоит приходить в слишком открытой одежде (глубокое декольте, мини)

  • одежда с провокационными надписями

