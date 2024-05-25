Запрещено пить во время месячных: гинеколог назвала женщинам три основных напитка

Врач говорит, что во время менструации чашка любимого напитка может негативно влиять на состояние здоровья женщины. Какие напитки лучше не пить в этот период?

О том, какие напитки не стоит пить в месячные, рассказала гинеколог Юлия Николова.

Прежде всего, речь идет о чашечке любимого кофе утром. Дело в том, что кофеин способен сужать сосуды, чем усугубляет болевые ощущения, возникающие во время менструации. В эти дни врач не рекомендует употреблять кофе.

К тому же кофеин возбуждает нервную систему, а многие женщины в этот период и так испытывают чрезмерное раздражение и страдают из-за перепадов настроения. Кофеин способен усилить этот эффект.

Юлия поделилась профессиональным и личным секретом, посоветовав за две недели до менструации снизить количество чашек кофе, которые вы выпиваете до 1-2 в день, а в дни месячных вообще не употреблять этот напиток. Его можете заменить цикорием.

В этот список она внесла и чаи, содержащие кофеин, а также энергетические напитки. Они могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом, в частности, вызвать диарею.

Также во время менструации неприятный дискомфорт и боль усугубляют и другие напитки. В частности, речь идет об алкоголе. Он значительно ухудшает негативные последствия, а еще приводит к появлению похмелья, которое вызывает дополнительные симптомы (тошноту, рвоту, диарею и т.п.). Крепкий алкоголь дополнительно обезвоживает организм, а это может усилить головные боли и вздутие живота, привести к расстройствам пищеварения.

Нельзя пить во время месячных и сладкие напитки. Хотя сахар может положительно влиять на наше эмоциональное состояние, однако его избыточное количество может привести к колебаниям уровня сахара в крови, из-за чего возникают резкое упадок сил и перепады настроения. Однако если вы склонны к мрачному настроению во время менструации, то сладкие напитки могут улучшить его.

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