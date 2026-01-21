Запрещенные вещи в спальне: эксперты по фэн-шую назвали главные ошибки, которые крадут ваш сон

Спальня должна быть местом отдыха, а не стресса / © pixabay.com

В квартире спальня — это место, где мы наиболее уязвимы, ведь находимся в пассивном состоянии сна. Если энергия (Ци) в комнате заблокирована или хаотична, это мгновенно сказывается на здоровье и отношениях.

Об этом рассказывают ведущие эксперты по фэн-шую Энджи Чо, Марианна Гордон и Аманда Гибби Питерс в статье для Parade.

Вот главные правила, которые помогут сделать спальню местом силы и покоя.

Ошибка №1: слишком много «активной» энергии

Спальня должна быть территорией покоя (энергия Инь), но мы часто наполняем ее активной энергией (Ян).

Что нужно убрать:

Электронику. Телевизоры, ноутбуки и смартфоны излучают энергию, что мешает нервной системе расслабиться.

Зеркала. Они отражают энергию и создают постоянное движение, что может привести к бессоннице и беспокойству.

Яркие узоры. Обои в стиле «джунгли» или агрессивные цвета лучше оставить для гостиной. Для спальни идеальны мягкие тона: бежевый, песочный, нежно розовый или приглушенный синий.

Ошибка №2: мклад под кроватью

Энджи Чо отмечает: пространство под кроватью должно быть свободным, чтобы энергия циркулировала без помех.

Если у вас мало места и там что-то лежить, пусть это будут мягкие вещи: постельное белье, подушки или одеяла.

Категорически запрещено хранить под кроватью:

документы и счета;

спортивный инвентарь (это энергия напряжения);

вещи, связанные с прошлыми отношениями (фото, подарки бывших).

Правило парности для любви

Если вы хотите улучшить отношения или найти пару, обратите внимание на симметрию. Марианна Гордон советует использовать принцип парности: две прикроватные тумбочки, две лампы, две подушки. Это создает баланс и равноправие.

Также проверьте декор: картины с одинокими фигурами транслируют энергию одиночества. Замените их на изображения пар или абстракцию, вызывающую тёплые чувства.

«Командная позиция» кровати

Это одно из базовых правил фэн-шуя. Кровать должна стоять так, чтобы вы, лежа, видели входную дверь, но не находились на одной линии с ней («ногами к выходу»). Лучший вариант — по диагонали от двери. Это дает безопасность и контроль над пространством на подсознательном уровне.

Что сделать уже сегодня вечером

Эксперты предлагают три простых шага, которые можно выполнить прямо сейчас:

Уберите 5 лишних предметов. Найдите вещи, которые не касаются сна, секса или релакса (например, кремы, которыми вы не пользуетесь, или стопка книг на тумбочке), и вынесите их. Создайте темный угол. Убедитесь, что хотя бы один угол комнаты остается темным и уютным, чтобы пригласить успокаивающую энергию Инь. Выключите телефон. Если вы не можете вынести его в другую комнату, хотя бы положите подальше от головы в режиме «полета».

