"Заразятся все": провидец предупредил о пандемии, котораяубьет 30 % населения Земли

Пандемия. Иллюстративное изображение / © pixabay.com

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Известный в соцсетях провидец, называющий себя «путешественником во времени» из 2714 года, заявил, что человечество якобы ожидает «худшую пандемию в истории», которая унесет жизни около 30% населения планеты.

Об этом сообщает Daily Star.

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По информации издания, пользователь TikTok, ведущий страницу под псевдонимом @aesthetictimewarper и называющий себя Эри Йормани, утверждает, что в 2061 году будет создан лабораторный вирус, который распространится по всему миру и заразит всех людей.

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По его словам, смертность от этой болезни составит около 30%, что, как он утверждает, сделает её «самой разрушительной пандемией в истории человечества».

Кроме того, автор прогнозов заявил, что в 2043 году человечество якобы создаст искусственное «облако», которое на целый год покроет Землю, а XXI век, по его словам, войдет в историю как «Великая перезагрузка». Также он утверждает, что в 2029 году «Чистка» станет реальностью, а все преступления раз в пять лет будут легальными в течение недели.

«В 2061 году будет создан искусственный вирус, которым заболеют все, а уровень смертности составит 30 процентов — самый высокий в истории», — заявил автор видео.

Как отмечает Daily Star, ролик стал вирусным в TikTok, набрав более миллиона просмотров, свыше 34 тысяч лайков и более тысячи комментариев.

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Пользователи соцсети активно обсуждали обнародованные прогнозы. Один из комментаторов спросил, придется ли людям «делать прививки каждый год», тогда как другой предположил, что будущий вирус может вести себя подобно гриппу, а человеческий организм со временем адаптируется к борьбе с ним.

Никаких доказательств в подтверждение заявлений автора видео не существует, а его утверждения о путешествиях во времени и будущих событиях не имеют научного обоснования.

Напомним, ранее загадочный «путешественник во времени» потряс мир жуткими предсказаниями о предстоящем контакте с пришельцами, живых динозаврах и тотальном чипировании людей.

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