Зарядка в розетке: действительно ли она «жрет» электроэнергию

Многие оставляют зарядные устройства в розетке постоянно / © pixabay.com

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Многие оставляют зарядные устройства включенными круглосуточно. Но задумывались ли вы, тратится ли электроэнергия? Ответ — да, и не всегда в мизерных количествах.

Об этом пишет издание Мeglepetes.

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Большинство современных зарядок, особенно без выключателя, продолжают потреблять ток даже тогда, когда к ним не подключен смартфон.

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В спящем режиме типовой адаптер может использовать до 0,5 Вт энергии.

Но если таких зарядок в доме несколько — и не все они оригинальные — затраты могут значительно возрасти. Особенно это касается дешевых или поддельных адаптеров: они нередко потребляют в разы больше энергии, чем фирменные аналоги.

Ранее сообщалось, что соблюдение простых правил зарядки и хранения повербанка поможет оградить устройство от перегрева и сохранить максимальный уровень заряда.

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