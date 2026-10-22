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Зарядка в розетке: действительно ли она «жрет» электроэнергию
Специалисты отмечают, что выдергивать из розетки каждую зарядку каждый раз совсем не обязательно. Но если дома есть несколько приборов, которыми пользуются редко, их следует обесточивать.
Многие оставляют зарядные устройства включенными круглосуточно. Но задумывались ли вы, тратится ли электроэнергия? Ответ — да, и не всегда в мизерных количествах.
Об этом пишет издание Мeglepetes.
Большинство современных зарядок, особенно без выключателя, продолжают потреблять ток даже тогда, когда к ним не подключен смартфон.
В спящем режиме типовой адаптер может использовать до 0,5 Вт энергии.
Но если таких зарядок в доме несколько — и не все они оригинальные — затраты могут значительно возрасти. Особенно это касается дешевых или поддельных адаптеров: они нередко потребляют в разы больше энергии, чем фирменные аналоги.
Ранее сообщалось, что соблюдение простых правил зарядки и хранения повербанка поможет оградить устройство от перегрева и сохранить максимальный уровень заряда.