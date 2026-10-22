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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Зарядка в розетке: действительно ли она «жрет» электроэнергию

Специалисты отмечают, что выдергивать из розетки каждую зарядку каждый раз совсем не обязательно. Но если дома есть несколько приборов, которыми пользуются редко, их следует обесточивать.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Многие оставляют зарядные устройства в розетке постоянно

Многие оставляют зарядные устройства в розетке постоянно / © pixabay.com

Многие оставляют зарядные устройства включенными круглосуточно. Но задумывались ли вы, тратится ли электроэнергия? Ответ — да, и не всегда в мизерных количествах.

Об этом пишет издание Мeglepetes.

Большинство современных зарядок, особенно без выключателя, продолжают потреблять ток даже тогда, когда к ним не подключен смартфон.

В спящем режиме типовой адаптер может использовать до 0,5 Вт энергии.

Но если таких зарядок в доме несколько — и не все они оригинальные — затраты могут значительно возрасти. Особенно это касается дешевых или поддельных адаптеров: они нередко потребляют в разы больше энергии, чем фирменные аналоги.

Ранее сообщалось, что соблюдение простых правил зарядки и хранения повербанка поможет оградить устройство от перегрева и сохранить максимальный уровень заряда.

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