Зарядная станция или инвертор с аккумулятором

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Из-за длительных отключений электроэнергии украинцы все чаще задумываются над резервным питанием для квартир. Даже несколько часов без света могут усложнить работу за компьютером, пользование интернетом, зарядку телефонов или сохранение продуктов в холодильнике.

Самые распространенные решения — готовые портативные зарядные станции и системы отдельного инвертора и аккумулятора. Оба варианта позволяют пользоваться электроприборами при отключении света, но отличаются удобством, стоимостью, запасом энергии и сложностью установки.

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Чем отличаются решения

Зарядная станция — это готовое устройство, в котором установлены аккумулятор, инвертор, система управления зарядкой, защитная электроника и розетки.

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Ее достаточно зарядить от сети, а при отключении подключить к ней нужные приборы. Такие станции обычно имеют 230 В розетки, USB-порты, USB-C и другие выходы для питания техники.

Система инвертора и аккумулятора состоит из отдельных компонентов. Аккумулятор накапливает энергию, а инвертор превращает постоянный ток батареи в переменный, необходимый для бытовых приборов.

При использовании гибридного инвертора или инвертора со встроенным зарядным устройством он может заряжать аккумулятор от сети. Для некоторых моделей требуется отдельное зарядное устройство.

Главная разница проста: зарядная станция — готовое решение «подключи и пользуешься», а комплект инвертор + аккумулятор требует правильного подбора, монтажа и настройки.

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Что выгоднее по одинаковой цене

Например, возьмем условный бюджет около 60 тысяч гривен. Окончательная стоимость будет зависеть от бренда, характеристик, комплектации, курса валют и наличия скидок.

Система с инвертором мощностью 3 600 Вт и литий-железо-фосфатным аккумулятором на 5,12 кВтч будет иметь значительный запас энергии для домашних приборов.

Для сравнения, EcoFlow DELTA 2 Max в базовой комплектации имеет емкость 2048 Втч и выходную мощность переменного тока 2400 Вт. Следовательно, в примере сборная система имеет примерно в 2,5 раза больший запас энергии.

Но это не значит, что любой комплект инвертора+аккумулятора обязательно будет дешевле. К его стоимости часто нужно добавить кабели, автоматы, опрокидывающий переключатель, защиту, крепление, монтаж и работу электрика.

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Мощность и емкость аккумулятора — разные вещи

Емкость аккумулятора измеряют в киловатт-часах (кВт·ч). Она показывает, сколько энергии можно накопить и как долго будут работать приборы.

Мощность инвертора измеряют в ваттах (Вт). Она показывает, какую нагрузку можно питать одновременно.

Например, аккумулятор на 5 кВтч не означает, что система может питать прибор на 5 000 Вт. Для этого требуется подходящий по мощности инвертор. И наоборот: мощный инвертор не увеличивает время автономной работы, если аккумулятор имеет небольшую емкость.

На сколько часов хватит аккумулятора

Продолжительность работы зависит, прежде всего, от суммарного потребления подключенных приборов.

Если холодильник, роутер, освещение и ноутбук вместе потребляют в среднем 200 Вт, в час они используют 0,2 кВтч.

При такой нагрузке аккумулятор на 2 кВтч теоретически обеспечит около 10 часов работы:

2÷0,2=10 часов2÷0,2=10 часов

Аккумулятор на 5,12 кВт·ч при таком же потреблении теоретически будет работать более 25 часов.

5,12÷0,2=25,6 часа5,12÷0,2=25,6 часа

Но реальное время будет меньше. Часть энергии теряется при преобразовании тока инвертором, а доступная емкость аккумулятора может быть меньше номинальной. Кроме того, холодильник работает циклически, а компьютеры, телевизоры и другая техника потребляют разную мощность в зависимости от режима работы.

Перед покупкой следует отдельно счесть потребление именно тех приборов, которые планируете использовать при отключении.

Преимущества зарядной станции

Главное преимущество готовой зарядной станции — простота. Не следует подбирать аккумулятор, проверять совместимость оборудования или самостоятельно проектировать электрическую систему.

После подзарядки можно сразу подключить ноутбук, роутер, освещение, телевизор или другие приборы в пределах допустимой мощности.

Такие станции удобны для:

роутера и Интернета;

ноутбук, планшет и телефоны;

LED-освещение;

телевизора;

подзарядка power bank;

холодильника — если его мощность и емкость станции это позволяют.

Еще одно преимущество — мобильность. Станцию можно перенести в другую комнату или взять с собой. В то же время модели большой емкости могут весить более 20 кг, поэтому это уже не совсем «карманное» устройство.

Главный недостаток — во многих случаях более высокая цена за каждый кВтч накопленной энергии. Также ремонт интегрированного устройства может быть сложнее, хотя это зависит от конструкции, гарантии и доступности сервиса.

Преимущества инвертора с аккумулятором

Сборная система более выгодна тем, кому нужен большой запас энергии и длительная автономность.

Ее главные преимущества:

можно выбрать необходимую емкость аккумулятора;

можно подобрать мощность инвертора под конкретные приборы;

систему часто можно расширить дополнительными батареями;

в случае неисправности иногда достаточно заменить отдельный компонент, а не все устройство;

для больших нужд стоимость каждого кВтч может быть ниже.

Например, можно установить аккумулятор на 5 кВтч или более, а затем добавить еще один, если инвертор и аккумуляторы поддерживают расширение.

Однако такая система более сложна в установке. Необходимо обеспечить совместимость инвертора и аккумулятора, правильную зарядку, защиту от короткого замыкания и перегрузки, а также безопасное подключение к квартирной сети.

Оборудование занимает больше места и может весить несколько десятков килограммов. Для него нужно предусмотреть хорошо проветриваемое сухое место с соответствующими условиями эксплуатации.

Главное правило безопасности

Не подключайте зарядную станцию или инвертор к обычной розетке, чтобы «запустить всю квартиру».

Без правильной схемы переключения это может создать опасность: при отключении сети инвертор может подать напряжение в квартирную проводку, которую электрики сочтут обесточенной. Это чревато поражением током и может быть опасным для соседей и работников сети.

Для стационарного подключения требуются:

соответствующий инвертор;

совместимый аккумулятор;

опрокидывающий переключатель или специальная схема отключения от сети;

защитные автоматы;

правильные кабели нужного сечения;

монтаж квалифицированного электрика.

Зарядную станцию без такого подключения безопасно использовать только для питания отдельных приборов через собственные розетки.

Какой аккумулятор лучше выбрать

Для квартирного резервного питания часто рекомендуют аккумуляторы LiFePO4 — литий-железо-фосфатные батареи.

Они обычно имеют длительный ресурс, лучшую термическую стабильность и могут выдерживать тысячи циклов зарядки и разрядки. Конкретный ресурс зависит от производителя, температуры, глубины разряда и условий эксплуатации.

Важно, чтобы аккумулятор имел качественную систему управления батареей — BMS. Она контролирует напряжение, ток и температуру, а также защищает батарею от перезаряда, глубокого разряда, перегрузки и короткого замыкания.

LiFePO4 — не единственный возможный вариант, но для домашнего резерва это самый распространенный и практичный выбор. Главное — покупать оборудование с нормальной гарантией, документацией и совместимостью с инвертором.

Можно ли совмещать станцию с генератором

Для приватного дома зарядную станцию можно совмещать с бензиновым генератором: станция питает приборы, а генератор подзаряжает ее во время длительных отключений.

Скорость зарядки зависит от возможностей станции, мощности генератора и совместимости оборудования.

Но для жильцов многоквартирных домов этот вариант обычно непригоден. Бензиновые и дизельные генераторы нельзя использовать в квартире, на балконе или в подъезде.

Они выделяют угарный газ, не имеющий цвета и запаха, но может вызвать смертельное отравление. По рекомендациям ГСЧС, генераторы необходимо устанавливать на открытом воздухе, с good воздухообменом и на безопасном расстоянии от зданий, окон и дверей. Поэтому для квартиры без безопасной наружной площадки лучше рассматривать аккумуляторные системы, не требующие сжигания горючего.

Что лучше купить для квартиры

Выбор зависит от того, какие приборы нужно питать и как долго продолжаются отключения.

Зарядная станция — лучший выбор, если нужно быстрое готовое решение без монтажа. Она подойдет для роутера, ноутбука, освещения, телевизора, подзарядки гаджетов и, при достаточной емкости, холодильника.

Это также практичный вариант для арендуемого жилья, где нет возможности устанавливать стационарное оборудование.

Инвертор с аккумулятором следует рассматривать, если необходим большой запас энергии, длительная автономная работа, питание большей части квартиры или возможность расширения системы в будущем.

Перед покупкой определите три основных параметра:

Суммарное потребление устройств, которые нужно питать. Желаемая продолжительность автономной работы. Время, когда аккумулятор успеет зарядиться между отключениями.

Именно эти показатели помогут понять, что выгоднее именно в вашей квартире. Самая дорогая зарядная станция не обязательно будет лучшей, а мощный инвертор с большим аккумулятором не всегда оправдан, если нужно обеспечить свет и интернет.

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