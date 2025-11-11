Зарядные станции могут взорваться из-за критических ошибок: о каких идет речь

Зарядная станция / © Unsplash

Инженеры предупреждают об опасности зарядных станций для электромобилей: неправильное использование или некачественные аккумуляторы могут привести к перегреву, воспламенению и даже взрыву.

Об этом рассказал инженер-механик Дмитрий Король.

По его словам, основная проблема заключается в использовании большого количества мелких батареек, которые при разбалансировке или перезаряде могут вызвать пожар.

«Многие представляют станцию как один большой аккумулятор, но на самом деле она состоит из десятков отдельных элементов. Особенно китайские модели часто используют 'пальчиковые' батарейки, и перезаряд одного из них может вызвать возгорание», — объясняет Король.

Чтобы избежать подобных ситуаций, надежные производители устанавливают в устройствах BMS-платы (Battery Management System) — системы контроля заряда, без которых станция не прошла бы сертификацию. Важно также использование новых, качественных батареек: подержанные или неисправные элементы чаще всего становятся причиной аварий. По словам эксперта, из-за дешевых батарей уже случались пожары в Киеве и Виннице.

Кроме этого, следует учитывать мощность подключенных к станции устройств. Если зарядная станция рассчитана на 1 кВт, суммарная нагрузка не должна превышать этого предела. Чрезмерная мощность может привести к перегреву и выходу устройства из строя. К таким станциям можно подключать небольшие электроприборы, как игровой компьютер или лампы, но не фен, электрочайник или микроволновую печь, которые создают высокие стартовые токи.

Король также советует устанавливать зарядные станции подальше от мест постоянного пребывания людей — на балконах или в технических помещениях. Не следует оставлять станцию подключенной дольше четырех часов, а заряд до 100% лучше не доводить. Постоянный заряд или глубокий разряд аккумулятора приводят к уменьшению емкости батарей и увеличению риска аварий.

Для длительного хранения зарядной станции эксперт советует поддерживать заряд около 60% и проводить раз в полгода полную разрядку и зарядку. Также важна контролируемая температура — от -5°C до +50°C, а сырые помещения для хранения нежелательны.

По выбору типа батарей: для домашних станций лучшими являются аккумуляторы LiFePO4 — они тяжелые, но практически не взрываются. Для мобильных устройств, которые часто путешествуют, стоит выбирать Li-NMC.

Король отмечает: правильное использование и уход за зарядными станциями способны значительно снизить риски, но игнорирование этих рекомендаций может привести к серьезным последствиям, включая пожары и взрывы.

