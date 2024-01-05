Защищались от нечистой силы: украинские фамилии, которые имеют "животное" происхождение

Украинские фамилии, произошедшие от названий разных животных и птиц, были достаточно распространены. Это не случайно. Они ведь несли сакральное содержание.

Об интересных украинских фамилиях, которыми наши предки пытались "защититься" от нечистой силы, рассказывают на генеалогическом ресурсе Родные.

Чаще всего, чтобы напугать нечисть, выбирали разнообразных животных или птиц. Например, трусам часто давали фамилию Волк, мудрым — Сова и т.д.

Например, наиболее популярной сегодня в Украине является фамилия Волк, которая насчитывает 23 412 носителей. По распространению оно занимает 71 место и чаще всего его можно встретить в Приднепровье, в частности, в Киеве, Кривом Роге, Днепре.

Еще одну "животную" фамилию Заяц давали людям, которые имели седые или белые волосы. В современной Украине насчитывается около 13 740 его носителей. А по распространению это родовое имя занимает 182-е место. Его также можно встретить в Приднепровье. А больше всего представителей этой фамилии проживает в Киеве, Харькове, Днепре, Полтаве.

Фамилия Сова менее распространена и насчитывает 4504 носителя, занимая 838 место. Чаще его можно встретить на Волыни, в частности в Хмельницком. Но представители этого родового имени тоже живут в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепре.

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