Защитите малину от вредителей: сделайте натуральный спрей только из двух ингредиентов
Домашние смеси эффективно помогают оградить растения от тли и грибковых заболеваний.
Выращивание малины — довольно несложное. Впрочем, чтобы наслаждаться сладкими и сочными ягодами нужно правильно защитить куст от вредителей. В частности, для этого растение следует регулярно опрыскивать.
Как сделать эффективный спрей из натуральных ингредиентов
Садоводы отмечают, чтобы малина не болела и давала обильные плоды, важно уменьшить количество вредителей.
Дрожжевой спрей
Натуральный дрожжевой спрей эффективно борется с такими вредителями как тля, цветочный жук, листовой клещ, стеблевая мошка и паутинный клещ. В то же время, это натуральное средство минимизирует риск серьезных грибковых заболеваний и поддерживает цветение растения.
Чтобы приготовить дрожжевой спрей для малины, понадобятся:
32 г сухих дрожжей или 100 г свежих дрожжей;
500 мл молока;
10 л воды.
Высыпьте дрожжи в большую емкость. Добавьте теплое молоко и воду. Хорошо перемешайте. Перелейте смесь в бутылку с распылителем. Этим спреем кусты малины можно опрыскивать раз в неделю.
Чесночный спрей
Приготовить спрей можно на основе чеснока — он действует почти идентично дрожжевому. Выдавите два зубчика чеснока через чеснокод, поместите их в емкость и залейте литром теплой воды.
Оставьте смесь настаиваться на ночь. На следующий день процедите жидкость через сито и добавьте полчайной ложки пищевой соды. Обрабатывайте раствором куст дважды в неделю, когда начинают формироваться цветочные почки.
