Защитите малину от вредителей: сделайте натуральный спрей только из двух ингредиентов

Домашние смеси эффективно помогают оградить растения от тли и грибковых заболеваний.

Вера Хмельницкая
Малина.

Малина. / © unsplash.com

Выращивание малины — довольно несложное. Впрочем, чтобы наслаждаться сладкими и сочными ягодами нужно правильно защитить куст от вредителей. В частности, для этого растение следует регулярно опрыскивать.

Как сделать эффективный спрей из натуральных ингредиентов, сообщает ресурс Kobieta w INTERIA.PL.

Садоводы отмечают, чтобы малина не болела и давала обильные плоды, важно уменьшить количество вредителей.

Дрожжевой спрей

Натуральный дрожжевой спрей эффективно борется с такими вредителями как тля, цветочный жук, листовой клещ, стеблевая мошка и паутинный клещ. В то же время, это натуральное средство минимизирует риск серьезных грибковых заболеваний и поддерживает цветение растения.

Чтобы приготовить дрожжевой спрей для малины, понадобятся:

  • 32 г сухих дрожжей или 100 г свежих дрожжей;

  • 500 мл молока;

  • 10 л воды.

Высыпьте дрожжи в большую емкость. Добавьте теплое молоко и воду. Хорошо перемешайте. Перелейте смесь в бутылку с распылителем. Этим спреем кусты малины можно опрыскивать раз в неделю.

Чесночный спрей

Приготовить спрей можно на основе чеснока — он действует почти идентично дрожжевому. Выдавите два зубчика чеснока через чеснокод, поместите их в емкость и залейте литром теплой воды.

Оставьте смесь настаиваться на ночь. На следующий день процедите жидкость через сито и добавьте полчайной ложки пищевой соды. Обрабатывайте раствором куст дважды в неделю, когда начинают формироваться цветочные почки.

Напомним, мы писали о том, что следует посыпать под кусты, чтобы малина дала вдвое больше ягод.

