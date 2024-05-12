Защитят от отрицательной энергетики: посадите у дома эти деревья – и будет вам счастье.

Украинцы исконно уважали деревья, которые помогали защищать дом и членов семьи от зла. Поэтому до нас дошло много поверий о том, какие деревья стоит посадить во дворе у дома.

Рябина

Согласно украинским традициям, возле дома обязательно должна расти рябина. Это дерево помогает защитить дом и ваших родных, ведь его ягоды прогоняют злых духов и нечистую силу.

Лиственница

Говорят, что это дерево приносит покой всем живущим в доме, рядом с которым оно растет. Лиственница успокаивает эмоции, помогает отыскать наилучшее решение проблемы. Если в вашей семье часто возникают ссоры и недоразумения, следует посадить во двор молодую лиственницу.

Клен

Издавна верили, что именно это дерево обладает особой способностью бороться с отрицательной энергетикой. Если посадить клен у дома, то вы обязательно привлечете к себе успех и счастье.

Ива

Это дерево как в прямом, так и в переносном смысле славится своей гибкостью. А потому поможет вам лучше ориентироваться в любой ситуации, даже очень сложной.

Яблоня

Наши предки приметили, если наши предки в этот день ожидают дождя, то будет дождь. В фольклоре часто можно встретить утверждение, что дерево дарит благосостояние и благословение.

Береза

Она также была известна в народе как "дерево жизни". А потому ассоциировалась с плодородием. Также береза защищает дом, возле которого растет, от злого влияния, помогает исцелить, уменьшить проявления депрессии, отогнать ночные ужасы.

Вишня

Издавна верили, что это дерево является символом удачи, оно приносит в дом благополучие, гармонию. Также наши предки считали, если усадить в саду вишню, то улучшится самочувствие и отступят болезни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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