Защитят от сглаза и ссор: какие растения-обереги нужно принести домой в сентябре

Эти мощные травы следует собрать в сентябре, чтобы защитить семью от негатива / © Фото из открытых источников

Реклама

С наступлением сентября украинские семьи традиционно приступают к подготовке своих домов к зиме, в частности специально заносят в дом мощные растения -обереги. Собранные в это время лечебные травы хозяйки развешивают по комнатам, чтобы надежно защитить жилье от недоброго глаза, семейных конфликтов и негативной энергии.

Об этом пишет "Радио Трек".

Реклама

Использование зверобоя как энергетического барьера

По народным верованиям, одним из сильнейших защитников дома считается зверобой , который издавна держали в доме не только из-за лечебных свойств. Если принести пучок этой травы в конце лета или начале осени, она будет помогать отгонять негативную энергию и оберегать жителей от недобрых людей.

Реклама

Наши предки чаще всего подвешивали небольшие пучки высушенного растения прямо у входа в дом, на чердаке или в другом сухом месте. Также зверобой часто клали вместе с мятой или чабрецом , создавая таким образом своеобразный защитный барьер и формируя практический запас целебных трав на холодное время года.

Традиционные растения для гармонии и здоровья

В народных традициях особенное значение имели и другие полевые растения, которые хозяйки собирали собственноручно исключительно в сухую погоду. Собранные травы хорошо высушивали в тени, а затем тщательно хранили в течение всей осени и зимы для лечебных нужд.

Среди самых популярных оберегов украинцы выделяли полынь для защиты от зависти, лаванду для сохранения мира и душицу , которая считалась чисто женской травой. В то же время ароматная мята символизировала покой и благополучие, а высушенный чабрец неизменно связывали с крепким здоровьем и силой всей семьи.

Напомним, давние украинские традиции обустройства дома скрывают в себе глубокие секреты создания безопасного пространства , где каждая вещь работает на сохранение семейного уюта. Использование вышитых полотенец, кукол-мотанок и живых растений помогает поддерживать эмоциональную стабильность в семье и защищать пространство от внутренних конфликтов.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров