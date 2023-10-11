Заставить комнатные растения расти и пышно цвести: возьмите всего-навсего один популярный продукт

Если вы заметили, что комнатные растения начали выглядеть вяло и не хотят цвести, приготовьте простую подкормку из продукта, который всегда находится под рукой.

Вместо того чтобы использовать подкормку из магазина, попробуйте приготовить в домашних условиях натуральное средство, которое поможет цветам лучше расти и выпустить новые бутоны.

Напомним, что раньше мы писали о том, чем нужно поливать пеларгонию, чтобы она цвела даже зимой.

Вам понадобится только один пакетик овсяных хлопьев. Для цветов это настоящий источник питательных веществ, которые помогут вернуть комнатным растениям здоровый вид. В частности, в них содержится фосфор, калий, кальций и другие микроэлементы, необходимые для роста. Овсянка также поможет сбалансировать количество азота, чем улучшает газообмен грунта. Благодаря овсяным хлопьям укрепляется корневая система растений, их устойчивость к неблагоприятным условиям повышается.

Приготовить удобрение из овсяных хлопьев можно двумя способами. Любой из них будет работать и улучшит рост растений. Первый состоит в том, чтобы залить 1 литром воды полстакана хлопьев и дать им постоять. Затем слить воду и использовать ее в разбавленном виде (1:4 с чистой водой) для поливки цветов.

По второму способу нужно измельченными овсяными хлопьями до состояния порошка, присыпать им почву в вазонах, а затем хорошо перемешать.

Натуральное удобрение с овсяками прекрасно подходит не только для подкормки комнатных растений. Оно будет полезно и на огороде или для поливки рассады.

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